Mama Geta vrea ca Iancu Sterp să se însoare cu Denisa anul viitor! „Bani ai?”

Mama Geta vrea ca Iancu Sterp să se așeze la casa lui, alături de Denisa. Fiul său cel mic este singurul dintre frați care nu s-a căsătorit încă, iar mama sa vrea să rezolve acest lucru cât mai repede.

Mama Geta vrea ca Iancu Sterp și Denisa să se căsătorească la anul

Tocmai de aceea, mama Geta vrea ca Iancu Sterp și iubita lui, Denisa, să facă nunta în 2023.

Într-un clip video de pe Tiktok, mama lui Culiță și Iancu Sterp a spus că mai întâi de toate, trebuie să se asigure că are bani și apoi se poate căsători liniștit.

„La anul vreau să-l însor, stați aproape. Dar bani ai, ai bani? Nu eu îl însor, tot Domnul are grijă și de el, cu cine vrea el”, spune mama Geta pe filmare.

Iancu Sterp și iubita lui se cunosc de opt ani

Chiar dacă nu au mai fost împreună, Iancu Sterp a recunoscut că el și actuala sa iubită, Denisa, au mai vorbit și mereu a existat o scânteie între ei.

„A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea.

În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți.

Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a mărturisit Iancu Sterp pe canalul său de Youtube.

