Mama lui Alex Dobre n-a mai suportat atacurile la adresa fiului său: „Ați procedat exact ca Iuda!”

Alex Dobre (27 de ani) a pierdut banderola de căpitan la Rapid, dar și locul în primul 11, după afirmațiile făcute la adresa antrenorului Costel Gâlcă. În acest context, internaționalul român a fost criticat, iar mama sa, Veronica Oana Dobre, a postat un mesaj dur pe rețelele sociale la adresa celor care i-au contestat fiul.

Mama lui Alex Dobre, mesaj dur pe rețelele sociale

Mama lui Alex Dobre i-a comparat pe contestatarii fiului său cu Iuda. „Pentru cei care l-au criticat și înjurat pe Dobre! Ați procedat exact ca Iuda! Cine vorbește urât despre alții arată exact cât valorează! Oamenii puternici construiesc, cei slabi critică! Indiferent ce spuneți, Alex Dobre rămâne același om!

El merge înainte, voi rămâneți la nivelul vorbelor! Vorbele voastre nu schimbă nimic, doar vă definesc pe voi! Restul e doar zgomot!”, a transmis Veronica Oana Dobre pe contul său de . Scandalul de la Rapid a pornit după meciul cu FC Argeș din Giulești (0-0), când .

Costel Gâlcă nu l-a iertat pe Alex Dobre

Declarația internaționalului român nu a fost pe placul antrenorului Costel Gâlcă, iar acesta a luat mai multe măsuri dure la adresa elevului său. În primă fază, , iar apoi .

Alex Dobre a intrat pe teren în partida contra Craiovei, în minutul 67, când gazdele conduceau cu 1-0. Golgheterul giuleștenilor a avut o ocazie importantă, însă nu a reușit să marcheze, iar Rapid a suferit o nouă înfrângere. , în care a reușit să marcheze de 15 ori, însă în play-off evoluțiile sale au fost sub așteptări.

Soluția oferită de Robert Niță în conflictul Gâlcă – Dobre

, iar fostul atacant al Rapidului, Robert Niță, s-a pronunțat cu privire la modul în care ar fi abordat această situație: „(n.r. Costel Gâlcă) El are altă conduită, eu făceam altceva. Ca și club, îl amendam pe Dobre cu acordul antrenorului și după o discuție cu antrenorul, ca antrenor poate ieșeam public dacă îmi doream să dau un răspuns pentru că am fost întrebat.

Comunicam că din momentul acesta Dobre nu mai este căpitanul echipei, iar pe Dobre îl chemam la o savarină, față în față, între 4 ochi, fără staff. Îi ziceam care e treaba, clubul a decis să te amendeze cu acordul meu, dar îți promit că dacă următoarele meciuri tu joci bine nu plătești niciun ban. Pe urmă, mă duceam în fața grupului și îl dădeam cu capul de pereți pe Dobre, pentru că grupul trebuia să vadă că am luat atitudine. ‘Dobre, pe silent, te pregătești și dai randament’. Ăsta e interesul clubului”.