Mama lui Alibec, emoții maxime la FCSB – Farul 2-3: “Am plâns la golul lui Denis. I-a taxat pe unde i-a prins”. Cum și-a descris fiul în 3 cuvinte. Video exclusiv

Denis Alibec a fost omul-meciului FCSB – Farul, iar mama atacantului a făcut .

Mama lui Denis Alibec a trăit la cote înalte meciul FCSB – Farul 2-3: „E cel mai frumos meci din ultimii ani”

Mama lui Denis Alibec : „Cu sufletul la gât, într-o tensiune maximă, dar cu speranța că egalăm. Aici m-am gândit și apoi am sperat și la victorie. Întotdeauna în sport trebuie să crezi până la final. Și mai ales în fotbal, e posibil orice.

ADVERTISEMENT

Important e să crezi și să ai putere. Pot să spun că e cel mai frumos meci din ultimii ani și chiar am plâns la golul lui Denis, ținând cont și de tensiunea imensă”, a declarat emoționată Emilia Stroe.

Mama a vrut să desființeze un mit cu privire la temperamentul său: „Probabil că au trecut anii peste el, gândește și vede lucrurile altfel. Dar în decursul anilor a avut și diferite probleme, nu numai de ordin fizic, ci și cu antrenorii cu care a lucrat. Întotdeauna s-a spus că Alibec nu știu ce fițe are.

ADVERTISEMENT

Acum veți spune că sunt mama lui și îi țin partea. Nu este adevărat. Denis nu e dificil ca și om. În schimb are două principii în viață, pe care acum la Farul le-a găsit. La fel și la Astra. Vrea să fie respectat și să îi fie respectată munca. Atât! Nimic în plus”.

Denis Alibec și relația extraordinară cu Hagi, mentorul său. Momentul de la Inter care l-a marcat: „S-au adunat toate astea”

Mama lui Denis Alibec a dezvăluit secretul evoluțiilor excelente ale jucătorului după revenirea la Farul: „Se simte foarte bine la Farul, relația cu domnul Hagi este extraordinară și cu colegii este excelentă! Echipa e foarte unită și sunt o familie. E adevărat, poți să faci diferența în anumite, dar nu poți să câștigi singur un meci. Probabil domnul Hagi era și foarte fericit după meci. Întotdeauna contează foarte mult grupul”.

ADVERTISEMENT

Alibec a fost extrem de afectat de faptul că nu era convocat la echipa națională, mai ales în perioada în care era unul dintre cei mai promițători jucători ai lui Inter: „V-am spus, chiar dacă se va zice că sunt maică-sa și vede altfel lucrurile, lui i s-a pus gratuit ștampila de oaie neagră! El a avut niște frustrări de-a lungul timpului și care l-au marcat. Ca să vă dau un exemplu, când era la Inter și au câștigat turneul de la Viareggio, unde a fost al doilea golgheter, au fost convocări la echipa națională pentru turneul din Brazilia.

Coutinho a fost convocat și știm ce națională avea atunci Brazilia, Denis nu. Pentru el acolo a fost… vreau să spun că l-a marcat. Nu că ar fi trebuit să joace, dar măcar în anturajul echipei naționale. Nu a uitat niciodat și s-a simțit nedreptățit. Apoi, de-a lungul timpului la națională rezervă și iar rezervă. S-au adunat toate astea”.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a vrut să renunțe la echipa națională și chiar să își agațe ghetele în cui: „S-a simțit eterna rezervă”

Ba, mai mult, Alibec a fost la un pas să se retragă de naționala României și chiar să își încheie cariera la doar 29 de ani: „Excluzând perioada domnului Rădoi, acum cu domnul Iordănescu, tot timpul s-a simțit eterna rezervă a naționalei. După ce a plecat domnul Rădoi a vrut să se lase. A zis că e ceva deosebit naționala și cât îl țin picioarele o să se mai joace”.

ADVERTISEMENT

Emilia Stroe a intervenit și l-a făcut să își reconsidere decizia: „S-a gândit chiar să nu mai joace fotbal. Eu atunci am râs și i-am zis: Păi te lași de fotbal, vii la șantierul naval din Mangalia să lucrezi 12 ore și e OK!”.

De ce a fost acuzat Denis Alibec mereu că e gras: „L-a găsit o dată mâncând o ciocolată pe ascuns”

Mama lui Alibec a dezvăluit de ce a fost acuzat atacantul că are kilograme în plus: „Când era la Farul, la 15-16 ani l-a găsit o dată mâncând o ciocolată pe ascuns, s-a sunat la federație și i s-a spus domnului Mircea Sandu. De acolo s-a rostogolit tot timpul chestia asta, că Alibec e cu ciocolata, cu dulciurile…

A avut perioade când era în greutate, spre exemplu la Steaua (n.r. FCSB) avea kilograme în plus, în perioadele stresante, când acumula. A fost foarte nefericit acolo și dezamăgit total. Când s-a dus la Steaua nici măcar nu s-a gândit când a semnat contractul și apoi…”, a mai dezvăluit Emilia Stroe, despre cel mai greu moment din cariera atacantului.

Denis Alibec a preferat să se întoarcă la Farul deși avea mai multe oferte din străinătate: „Avea nevoie să se încarce”

Mama lui Alibec a vorbit din nou despre relația specială cu „Regele”: „Este și meritul domnului Hagi, pentru că a vorbit foarte mult cu el, au o relație așa cum am spus, foarte strânsă și a avut-o în toți anii. L-a susținut la toate echipele la care a fost, îl suna și îl încuraja. A fost unul dintre puținii oameni care au fost alături de el atunci când era jos”.

După plecarea de la Atromitos, Alibec a luat o decizie care i-a schimbat destinul și cariera: „Acum când a terminat în Grecia, avea ceva oferte de afară, însă el a hotărât să vină acasă la Farul să se pună pe picioare și avea nevoie să se încarce.

Am vorbit imediat după meci. Era foarte bine, fericit, împlinit. Mai mult că au întors scorul și au câștigat. El a plecat de la FCSB, a plecat cu tot sufletul și nu are nimic. Nu e un om ranchiunos și nu are nimic efectiv împotriva lor. Așa joacă. Dacă vă uitați pe statistici, pe unde i-a prins, i-a taxat! E copilul meu minune!”, a mai spus mama lui Denis Alibec, în exclusivitate pentru site-ul nostru.