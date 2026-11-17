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Cu câteva zile înaintea publicării convocatorului pentru acțiunea naționalei Portugaliei din luna noiembrie, . Totul s-a întâmplat după ce Jorge Jesus (71 de ani), selecționerul Portugaliei, l-a ținut pe bancă pe toată durata partidei contra Danemarcei, din etapa 2 a Ligii Națiunilor.

Mama lui Cristiano Ronaldo, atac dur după retragerea starului din naționala Portugaliei

Fără cvintuplul campion mondial în teren, Portugalia a pierdut fără drept de apel împotriva Danemarcei, la Braga, în runda cu numărul 5 din Liga Națiunilor, 1-4. După eșecul usturător, Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj dur pentru naționala Portugaliei, susținând că s-a bucurat pentru reușita scandinavilor: ”Cristiano este trist; și-a dorit ca lucrurile să fie altfel. L-au înșelat. Le-a fost de folos, m-am bucurat că Portugalia a pierdut”, potrivit .

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Întrebată dacă fiul său a fost respectat în vestiarul Portugaliei, Dolores Aveiro a răspuns: ”Nu. Niciunul dintre ei”. Mai mult, a criticat organizarea momentului omagial pentru Cristiano Ronaldo: ”Un omagiu ca acesta ar fi trebuit organizat în prezența lui, nu cât timp a fost plecat. Va primi o adevărată recunoaștere aici, la Sporting, unde știu cum să-i acorde valoarea cuvenită, spre deosebire de ceea ce a făcut Federația”.

În debutul partidei cu Danemarca, fotbaliștii portughezi au ieșit de la vestiare cu tricouri inscripționate cu numărul 7, cel în care câștigătorul a cinci Baloane de Aur a scris istorie. Mai mult, în minutul 7 al partidei, jocul a fost oprit pentru a omagia cariera legendară a lui Cristiano Ronaldo. Momentul a fost propus UEFA de către Pedro Proena, președintele Federației, alături de Jorge Jesus, Bernardo Silva, Ruben Dias și Bruno Fernandes.

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Jorge Jesus a răspuns după declarațiile mamei lui Ronaldo

După declarațiile dure ale mamei lui Cristiano Ronaldo, selecționerul Portugaliei a fost întrebat dacă vrea să îi transmită ceva. Jorge Jesus a răspuns: ”Chiar trebuie să-i răspund mamei lui Cristiano? Am un mare respect pentru ea, dar ce altceva ar putea spune? O mamă rămâne tot o mamă, este un instinct natural și, din acest motiv, îi înțeleg perfect izbucnirea”.

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Relațiile dintre selecționerul lusitanilor și Cristiano Ronaldo au rămas tensionate și după ce . Deși Federația Portugheză de Fotbal organizase o întâlnire între cei doi pentru a se împăca, starul lusitan nu s-a prezentat și a ales să zboare spre Arabia Saudită, la echipa sa de club, Al Nassr.