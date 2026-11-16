Mama lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri-șoc! Ce i-au făcut colegii de la națională fiului ei

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Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), a făcut dezvăluiri în premieră după evenimentele petrecute în ultima perioadă la naționala Portugaliei, cu fiul său în prim-plan. După cum se știe deja foarte bine, starul de la Al-Nassr a decis recent să se retragă de la echipa națională, fără un eveniment special organizat în acest sens, ca urmare a unui conflict aprins cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani).

Mama lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri în premieră după ultimele evenimente de la naționala Portugaliei

Sâmbătă seară, naționala lusitană a disputat deci primul meci de la acel anunț. pe teren propriu, la Braga, de Danemarca, scor 1-4, în Liga Națiunilor. Iar această partidă a consemnat câteva , chestiuni care în trecut se mai întâmplaseră doar când Ronaldo de asemenea nu s-a aflat pe teren.

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În contextul acestui joc, pe stadion s-au produs mai multe momente emoționante, respectiv , atât din partea fanilor, cât și dinspre coechipierii săi. De exemplu, aceștia din urmă au intrat pe teren cu tricouri inscripționate cu numărul 7 și cu numele fostului căpitan. Pe de altă parte însă, a existat și un moment extrem de controversat.

La finalul meciului, întrebat în mod special în legătură cu acest subiect fără îndoială extrem de sensibil, Mai mult, selecționerul chiar l-a și ironizat pe fotbalist, transmițând că îi lipsește doar compania lui din cantonamentul echipei naționale. Iar acum, în acest context, mama lui Cristiano Ronaldo a venit în spațiul public cu dezvăluiri de impact.

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De ce s-a simțit Cristiano Ronaldo „înșelat” și de ce a fost dezamăgit de coechipieri

Mai exact, potrivit jurnaliștilor portughezi de la , Dolores Aveiro a transmis că fiul ei s-a simțit „înșelat” la națională, inclusiv de către coechipieri. De asemenea, mama starului de la Al-Nassr a mai spus și că acesta nu a fost respectat de colegi, întrucât, în viziunea sa, acel omagiu ar fi trebuit adus doar dacă fostul căpitan al Portugaliei ar fi fost și el prezent pe stadion la acel meci: „A fost trist pentru că s-a simțit înșelat și sunt tristă și eu”.

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