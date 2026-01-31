Mama lui Denis Alibec, în extaz după plecarea atacantului de la FCSB și revenirea la Farul! Ce a postat

ADVERTISEMENT

Despre Emilia Stroe, mama lui Denis Alibec s-a spus de-a lungul timpului că s-a opus vehement în mai multe rânduri revenirii fiului ei la FCSB, prin prisma faptului că atacantul ar fi urmat să fie supus din nou criticilor vehemente făcute în mod public de către patronul Gigi Becali, așa cum se întâmplase anterior, în prima perioadă petrecută de fotbalist la echipa roș-albastră.

Mama lui Denis Alibec a confirmat din nou plecarea atacantului de la FCSB și revenirea lui la Farul Constanța

În cele din urmă s-a ajuns totuși la revenirea internaționalului român la actuala campioană din SuperLiga. Acest moment s-a produs în vara anului trecut, atunci când el a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Farul Constanța. Din nefericire pentru el, lucrurile nu au mers însă deloc bine din acel moment.

Măcinat de mai multe probleme medicale, Denis Alibec nu a reușit să dea randamentul scontat, astfel încât după ceva timp a fost luat din nou în colimator de Gigi Becali. Iar acum, în acest context, după o perioadă destul de lungă în care s-a vorbit intens despre acest subiect, s-a ajuns iar la o despărțire între cele două părți.

în cursul zilei de joi că a decis să îl cedeze pe Alibec gratis înapoi la Farul Constanța, cu o singură condiție, aceea ca fotbalistul să ajungă la un acord cu „marinarii” în ceea ce privește salariul său.

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înţeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înţeleagă acolo. Nu ştiu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”, a spus Gigi Becali.

La scurt timp, , mama jucătorului, Emilia Stroe, a transmis că totul s-a rezolvat din acest punct de vedere și că urmează ca în scurt timp revenirea fiului său la Farul Constanța să fie oficializată: „Nu e nicio situație cu Denis. A reziliat și s-a întors la Farul”.

Ce a postat Emilia Stroe pe Facebook

Iar acum, mama fotbalistului a oferit o nouă confirmare a acestui fapt. Ea a postat pe Facebook o fotografie cu din momentul în care el a sărbătorit alături de Farul câștigarea titlului de campioană în SuperLiga, menționând în postare că se simte fericită vizavi de această chestiune.