Mama lui Dorian Popa le închide gura haterilor! Ce diferență de vârstă este între artist și iubita lui și cum se înțelege cu viitoarea noră: „Care e problema?”

Mama lui Dorian Popa le închide gura cârcotașilor, după ce artistul a s-a afișat cu noua lui iubită. Femeia a confirmat, pentru FANATIK, o informație pe care publicația noastră a publicat-o despre viitoarea ei noră în urmă cu două luni.

Mama lui Dorian Popa, dezvăluiri tari despre iubita fiului ei, studentă la Medicină. Ce diferență de vârstă e cu adevărat între cei doi porumbei

FANATIK a dezvăluit în premieră, pe 15 ianuarie, cu ce se ocupă noua parteneră a lui Dorian Popa, dar și care e motivul pentru care ”Johnutzul” a ținut-o ascunsă până acum.

ADVERTISEMENT

Mama lui Dorian Popa le-a scos la iveală despre fata care i-a sucit mințile și ne spune, totodată, ce părere are despre ea. Doamna Luminița Popa este extrem de încântată de relația fiului ei și se bucură foarte mult că a întâlnit o tânără deșteaptă-foc și la fel de frumoasă.

Mama a comentat și răutățile oamenilor din mediul virtual, care au scris că Dorian și-a luat o puștoaică. Luminița Popa, alintată de fiul ei ”Mamișor”, a spus că Dorian nu e cu 15 ani mai mare decât Andreea, ci cu 10, punând capăt astfel tuturor speculațiilor.

ADVERTISEMENT

„Nu e cu 15 ani mai tânără”

„Nu vreau să vorbesc urât față de nimeni, dar diferența ideală de vârstă între un bărbat și o femeie este de zece ani, fix diferența care este între ei, deși lumea a comentat că și-a găsit una cu 15 ani mai tânără. Nu e cu 15 mai tânără, e fix cu 10. Andreea are 26, el are 36, care e problema?

Îmi este foarte dragă Andreea, pentru că este foarte deșteaptă. Facultatea de Medicină nu este la îndemâna oricui. Nu doar că este studentă la Medicină! Dar e studentă de 10. Ieri a luat 10 la examen, la stagiul de Neurologie. E în anul patru de facultate. Eu știu ce înseamnă această facultate, pentru că am trăit cu studentul la medicină în casă. Sunt foarte fericită pentru Dorian, pentru că e fericit și trebuie să fiu fericită, că până la urmă e copilul meu, nu?

ADVERTISEMENT

E foarte frumoasă, e top-model. Ea nu vrea să apară, să știi că nu îi place. Și am întrebat-o: dar de ce, Andreea? Ai furat ceva? Ai făcut ceva? Foarte bine, să te arate. Eu sunt mulțumită că te arată”, a dezvăluit mama lui Dorian Popa, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce spune Mamișor despre posibilitatea ca fiul ei să devină tătic: „Își vor oficializa relația, eventual după ce va termina ea facultatea”

Întrebată dacă Dorian Popa ar fi dispus să facă și pasul următor în relația asumată cu Andreea, dar și mai ales dacă se vede tătic, ne-a spus că nu trebuie să se grăbească și că prioritar este ca Andreea să își finalizeze studiile.

„Nu foarte curând, pentru că ea e încă studentă. Am zis că își vor oficializa relația, eventual după ce va termina ea facultatea, ceea ce mi se pare foarte corect. Până atunci, are de învățat. Pentru bărbați e foarte ușor, ei pot deveni tați și la 40, și la 50, și la 60.

Îl ascultam și, la un moment dat, nu mai știam despre el să văd câți ani are băiatul ăsta, că de 15 ani îl tot urmăresc, tenorul Jonas Kaufmann. Să nu îmi vină să cred, marele Kaufmann, care a fost căsătorit cu o mezzosoprană, pe care eu îl divinizez, s-a despărțit de soția lui în 2014! Iar în 2023 a anunțat că are un nou copil! Eu sper din suflet că Dorian, pe la vreo 40 va deveni tătic, având în vedere că fata are niște pași de parcurs.

Ei, bărbații, din fericire, pot face copii până la 70 de ani, dacă îi ține fizicul (n. red.: râde)”, a încheiat mama lui Dorian.