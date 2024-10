Mama lui Gabriel de la Puterea dragostei, de urgență în Olanda, după ce a confirmat informațiile FANATIK: nora ei a avut un amant!

Mama lui Gabriel de la Puterea dragostei a făcut o mutare… suspectă! Tincuța Vasiliu a zburat spre Olanda, ori cel puțin așa reiese din postarea pe care a făcut-o pe contul ei de socializare de pe Instagram.

Tincuța Vasiliu, mama lui Gabriel de la Puterea dragostei, a plecat în Olanda! Mister total privind călătoria ei

Călătoria pe care soacra tinerei ucise în Zaandam, Olanda, o efectuează ia pe toată lumea prin surprindere! Asta, mai ales că o face după ce a confirmat informația care a ajuns la urechile FANATIK despre situația amoroasă a Anei Maria Vasiliu înainte să fie ucisă cu sânge rece.

Mama lui Gabriel de la Puterea dragostei a plecat în țara unde muncea, în ultima perioadă, fosta ei noră, despre care s-a spus că ar fi practicat prostituția. Tincuța Vasiliu a postat o fotografie și pe pagina ei de Instagram, nu doar la secțiunea Story. A dorit să îi înștiințeze pe cei care o urmăresc că nu va fi în țară pentru o vreme.

Tincuța, unul din personajele-cheie în povestea de viață a a făcut câteva declarații controversate, care par a confirma ceea ce FANATIK a scris încă de la început despre cazul morții femeii de 34 de ani. Și anume că Ana ar fi avut un amant sau chiar un client care nu știa că tânăra era căsătorită cu fiul ei.

Fosta soacră a Anei Maria Vasiliu a confirmat că românca ar fi avut un amant, care nu știa că era căsătorită cu Gabi

Tincuța Vasiliu a declarat, , că ea cunoștea foarte bine situația Anei Maria Vasiliu. Se pare că presupusul amant i-ar fi scris ei. S-a interesat dacă ea era cu adevărat soacra Anei.

„Mi-a scris chiar persoana respectivă. Era un personaj care avea la profil poza ei. Este un tip pe care nu îl cunosc. Este străin. Mi-a spus că are o relație cu ea. Mi-a cerut să îi confirm dacă este nora mea.

Am tras-o atunci la răspundere. Am întrebat-o dacă este adevărat. Nu mi-a spus nici da, nici nu. A lăsat capul în jos, rușinată. Mi-a zis să blochez persoana respectivă și acolo am terminat. Nu am continuat. Nu am continuat ca să nu se supere Gabi. I-am zis că va rămâne totul între noi, în familia noastră”, confirmă, pentru sursa menționată, mama lui Gabriel de la Puterea dragostei.

Recent, în exclusivitate pentru FANATIK, . Sora Anei Maria, Larisa, a acuzat-o că nu vrea să îi înapoieze hainele fostei soții a lui Gabriel și nici aurul pe care femeia le deținea. Larisa, fata care locuia cu Ana Maria Vasiliu în Olanda, a spus că voia hainele surorii sale pentru a le da de pomană după înmormântare.

Tincuța a aterizat la Amsterdam. Va da declarații în dosarul morții nurorii sale?

Tincuța ne-a spus că fiul ei va hotărî ce se va întâmpla, de acum înainte, cu lucrurile pe care le avea Ana Maria Vasiliu. În replică pentru acuzațiile aduse de Larisa, printre care faptul că ar fi blestemat-o de moarte pe sora ei, Tincuța Vasiliu ne-a zis că fata ar face bine să învețe carte în loc să ”abereze”.

Colac peste pupăză, după această răfuială post-înmormântare, Tincuța Vasiliu a luat luni, 30 septembrie 2024, zborul spre Amsterdam. Trebuie menționat faptul că localitatea unde stătea Ana Maria și sora ei, Zaandam, se află foarte aproape de capitala olandeză. Mai exact, din Amsterdam în Zaandam sunt doar 18 kilometri.

Gurile rele spun că femeia ar fi mers să recupereze niște bani sau poate vrea să înapoieze anumite lucruri surorii sale. Desigur, în cazul în care se va vedea cu aceasta. Având în vedere că ancheta morții Anei este în plină desfășurare, nu e exclus ca Tincuța să fie chemată la audieri. Nu de alta, dar fix ea s-a lăudat că ar fi vorbit cu amantul nurorii sale. Bărbatul respectiv ar putea avea legătură cu crima.

FANATIK le-a contactat atât pe Tincuța Vasiliu cât și pe Larisa pentru a afla misterul zborului în Olanda. Până la ora redactării acestei știri, niciuna dintre ele nu a răspuns solicitării noastre.