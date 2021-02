Mama lui Jador, adevărul despre relația fiului ei cu Georgiana Elisei: „Nu a renunțat nicio secundă”

Mama lui Jador a spus tot adevărul despre relația fiului ei cu Georgiana Elisei, tânăra care l-a emoționat pe manelist, pentru care cântărețul ar fi dispus să se schimbe și să se așeze la casa lui, după încercări eșuate în dragoste.

Doamna Simona a spus că ea ar fi foarte bucuroasă dacă fiul ei s-ar întoarce la Georgiana Elisei, fata cu care Jador s-a certat și împăcat de mai multe ori, cea care l-ar fi convins în cele din urmă, în mesajul emoționant primit la Survivor România, că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Mama lui Jador a spus că întotdeauna și-a sfătuit fiul să își găsească o fată simplă, o fată cu care să se potrivească în primul rând sufletește, alături de care să construiască tot ce are nevoie pentru a-i merge bine, iar Georgiana pare să fie nora ideală pentru Simona.

Mama lui Jador a vorbit despre relația fiului ei cu Georgiana Elisei

„Am apreciat simplitatea ei. Ea l-a iubit pe Ionuț înainte de a fi Jador, îl cunoaște și de sărac, bine că nici acum nu este bogat. Ea nu a renunțat nicio secundă, a stat în locul ei și-a așteptat.

Dacă Dumnezeu va orândui să vină de acolo să fie împreună, să ia o fată simplă, să fie mama copiilor lui. Ca mamă întotdeauna vrei binele copilului tău și mereu i-am spus să își caute o fată așa amărâtă cum e el, liniștită, cuminte”, a declarat mama lui Jador despre relația întortocheată a fiului ei cu Georgiana.

Tatăl manelistului: „Am auzit că vrea să facă și copii”

„Eu am auzit că vrea să facă și copii. Eu și soția când ne-am luat am rămas până la capăt. Noi nu prea am copilărit așa mult cum a copilărit el. N-am prea stat așa ea deoparte, eu deoparte”, a mărturisit și Romeo, tatăl cântărețului în emisiunea „Ștafeta mixtă” de pe Youtube.

Jador a apărut de câteva ori în public cu Georgiana, însă niciodată nu a vorbit cu subiect și predicat despre ce este între el și tânăra care i-a trimis o scrisoare emoționantă de Ziua Îndrăgostiților.

