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Mama lui Kylian Mbappe a scandalizat Franța! Ce decizie a luat la clubul fiului său, de la care FCSB a adus un jucător în această vară

Scandal de proporții în Franța, cu mama lui Kylian Mbappe în prim-plan! Decizia pe care a luat-o la clubul fiului său a produs o undă de șoc în Hexagon
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.08.2026 | 13:34
Mama lui Kylian Mbappe a scandalizat Franta Ce decizie a luat la clubul fiului sau de la care FCSB a adus un jucator in aceasta vara
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Mama lui Kylian Mbappe a scandalizat Franța! Ce decizie a luat la clubul fiului său. Foto: Hepta
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Fayza Lamari, mama lui Kylian Mbappe (27 de ani), a luat o decizie fără precedent în fotbalul din Franța, la SM Caen, clubul la care fiul său este acționar majoritar din septembrie 2024. Concret, a hotărât să interzică în totalitate folosirea telefoanelor mobile în cadrul academiei formației care la finalul sezonului trecut a retrogradat în Liga 3, dar și la prima echipă. În această vară, FCSB l-a adus pe Ronny Labonne de la gruparea din Hexagon. 

Fayza Lamari, mama lui Kylian Mbappe, a interzis folosirea telefoanelor mobile în centrul de antrenament al celor de la SM Caen

Motivarea acestei decizii a fost că prin această chestiune se dorește ca tinerilor fotbaliști să li se asigure un climat mai „sănătos” pentru a crește și a se dezvolta, astfel încât șansele lor de a ajunge la un nivel înalt să crească semnificativ. Doar că, așa cum era de așteptat în principiu să se întâmple, această situație a generat reacții nu tocmai pozitive în Hexagon, informează L’Equipe, preluat de goal.com. 

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Pe de altă parte însă, demersul mamei starului de la Real Madrid a fost susținut puternic în spațiul public de către un oficial al celor de la Caen. Este vorba despre fostul mijlocaș francez Mathieu Bodmer, fost la Lille, Lyon, PSG și Saint-Etienne, printre altele, crescut ca fotbalist chiar de SM Caen, devenit recent director sportiv în cadrul acestui club.

Mathieu Bodmer SM Caen
Fostul fotbalist francez Mathieu Bodmer, în prezent director sportiv la SM Caen. Foto: Profimedia

Cine i-a luat apărarea mamei lui Kylian Mbappe

Fără a oferi detalii referitoare la rolul exact pe care mama lui Kylian Mbappe îl are în prezent în cadrul clubului francez, Bodmer a transmis că, în viziunea sa, familia starului naționalei Franței depune eforturi de apreciat pentru a le oferi tinerilor de la SM Caen cele mai bune condiții posibile, din toate punctele de vedere:

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„Proiectul familiei Mbappe în ceea ce privește tinerii mă interesează enorm de mult. Dacă vă uitați la lucrurile implementate în zone precum educația, locuirea, nutriția sau sprijinirea tinerilor jucători, veți putea vedea magnitudinea eforturilor depuse.

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Fayza a impus o interzicere totală a folosirii telefoanelor mobile în interiorul centrului de antrenament, o decizie minunată și îndrăzneață care a făcut ca tinerii jucători să vorbească, să interacționeze și să trăiască împreună mult mai bine decât înainte”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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