Mama lui Lamine Yamal, în vizorul oamenilor datorită prezenței sale pe stadion. A profitat din plin de călătoria în SUA

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Mama lui Lamine Yamal este o persoană care își încurajează copilul în dezvoltarea pe planul profesional. De curând a ajuns în vizorul oamenilor datorită prezenței sale pe un stadion celebru din Statele Unite ale Americii.

Mama lui Lamine Yamal, apariție de senzație

E unul dintre cei mai buni jucători ai momentului, însă puțini știu cine este mama lui. Lamine Yamal (19 ani) a venit pe lume în Spania, dar femeia care i-a dat viață este originară din Guineea Ecuatorială. Sheila Ebana provine din orașul Bata și are aproximativ 40 de ani. A ajuns în vizorul internauților datorită băiatului său a cărei .

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Ea are doi copii, relația dintre ei fiind extraordinar de frumoasă. Desfășurarea evenimentului din această vară a fost prilejul ideal pentru femeie pentru a fi în lumina reflectoarelor. L-a însoțit pe tânărul sportiv în Statele Unite ale Americii, unde a vizitat mai multe obiective importante. Unul dintre acestea este semnul Hollywood, un reper istoric din Los Angeles.

Apoi, s-a plimbat pe Aleea Celebrităților, imortalizând mai multe imagini de senzație. Pentru că este una dintre cele mai mari susținătoare ale fotbalistului nu putea să lipsească de pe stadion. Prezența sa în tribune nu a trecut neobservată. Femeia a purtat o ținută simplă, dar de mare efect. A captat toate privirile.

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Concret, mama lui Lamine Yamal a ales un tricou al echipei naționale din Spania. În partea de jos a optat pentru pantaloni de trening bordo. Aceștia aparțin brandului Adidas Originals și fac parte din colecția Firebird Loose. Se remarcă prin croiala lejeră și dungile albe de pe partea laterală. O astfel de pereche costă în jur de 350 de lei.

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„Frumoasă”, „O familie superbă”, „Prețioasă” sau „Ce băiat frumos, suntem îndrăgostiți de el!”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de Sheila Ebana, pe contul personal de Instagram. Pe această pagină este urmărită de 1,1 milioane de oameni. Pe de altă parte, starul celor de la Barcelona are 48,4 milioane de fani.

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Acuzațiile primite de mama lui Lamine Yamal

De când este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști au apărut mai multe informații despre familia sa. Tatăl său, Mounir Nasraoui, a fost aspru criticat pentru derapajele pe care le-a avut în spațiul public. În schimb, mama jucătorului spaniol a preferat să se evidențieze prin discreție, nicidecum prin scandaluri.

Cu toate acestea, femeia a fost pusă la zid de mai multe ori. A fost acuzată că vrea să devină faimoasă pe spatele fiului său cel mare. Rolul de influenceriță ar fi cel pe care l-ar viza, dovadă că este destul de activă în social media. Unele speculații cu privire la acest lucru au apărut când fotbalistul s-a accidentat la coapsă.

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„Sunt tristă pentru că băiatul meu s-a accidentat, dar fericită pentru că Barça a câștigat”, a spus Sheila Ebana, într-o filmare căruia i-a dat și titlul: „M-am dus să-l văd pe băiatul meu jucând și s-a întâmplat asta, nu ne așteptam să se termine așa”. Ulterior, cei de la au scris: „Mama lui Lamine folosește accidentarea fiului ei pentru a deveni influencer”.