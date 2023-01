Mama lui Mihai Mitoșeru, dezvăluiri despre relația prezentatorului cu fosta soție, Noemi: “Cine știe dacă se împacă sau nu”

Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, a vorbit despre relația dintre vedeta de televiziune și fosta soție Noemi, la mai bine de trei ani de la divorț.

Care este relația lui Mihai Mitoșeru cu fosta soție, Noemi. Mama prezentatorului a făcut dezvăluiri

Prezentatorul de la Kanal D și fosta lui parteneră de viață au fost împreună timp de 13 ani. Între 2015 și 2019, cei doi au fost și căsătoriți, însă au decis apoi să meargă pe drumuri separate.

Cu toate că a trecut ceva timp de când s-au despărțit, .

Camelia Mitoșeru, mama prezentatorului de televiziune, a făcut câteva dezvăluiri despre relația dintre fiul ei și fosta noră.

Actrița nu știe dacă Mihai Mitoșeru are de gând să se recăsătorească și spune că acesta încă vorbește destul de des cu Noemi. Camelia Mitoșeru nu știe dacă cei doi se vor împăca și nici nu vrea să intervină în viața fiului ei.

“Mihai nu știu când se recăsătorește, pentru că văd că tot cu Noemi vorbește. Noemi mi-a dat mesaj de Crăciun, este foarte atentă. Cine știe dacă se împacă sau nu, este treaba lor.

Nu l-am întrebat, nici nu vreau să mă bag în viața lui. Viața lui este un TABU pentru mine.

Știi vorba aceea…ciorba reîncălzită poate avea un gust mai bun ca la început. Vom trăi și vom vedea ce o să fie.”, a declarat Camelia Mitoșeru pentru .

În cadrul aceluiași interviu, actrița a vorbit despre cum și-a petrecut sărbătorile alături de cei dragi. Camelia Mitoșeru a mers la fratele ei la masa de Crăciun, acolo unde s-a simțit foarte bine.

În a doua zi de Crăciun, Mihai Mitoșeru a vizitat-o și s-au bucurat de momente speciale împreună. Actrița l-a avut alături și pe animalul său de companie.

Ce spune Mihai Mitoșeru despre fosta soție. Adevăratul motiv pentru care cei doi au divorțat

Mihai Mitoșeru a recunoscut public că regretă despărțirea de Noemi, pe care a iubit-o foarte mult. Prezentatorul și-a dat seama că a greșit și că nu a apreciat-o destul pe cea care i-a fost alături timp de 13 ani.

“Am divorțat că am vrut să divorțez, că am crezut că e bine să divorțez, am greșit, recunosc, n-am știut să apreciez omul de lângă mine, pentru că niciodată nu apreciezi ce ai lângă tine, apreciezi după ce nu mai ai.

Am făcut multe greșeli, întotdeauna când faci greșeli, nu-ți dai seama. Ai impresia că tu n-ai făcut nimic și că celălalt e vinovat, chiar și pentru greșelile tale. Am divorțat, am fost fraier.”, a mărturisit prezentatorul TV în platoul , cu ceva timp în urmă.

