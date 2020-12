Mama lui Octavian Popescu, puștiul minune de la FCSB, dezvăluie întâlnirea familiei cu Gigi Becali! Exclusiv

Octavian Popescu este noua senzație a celor de la FCSB, iar mama sa devăluie în premieră întâlnirea pe care a avut-o cu impresarul fiului său, Giovanni Becali și cu patronul FCSB, Gigi Becali.

La doar 17 ani, Octavian Popescu poate fi noul Dennis Man, pe care îl are ca model și poate avea o șansă unică: să joace cu loturile de tineret la Campionatele Europene U19 și U21, care se vor organiza chiar la București.

FANATIK a stat de vorbă cu părinții lui Octavian Popescu, care face parte dintr-o familie de fotbaliști. „Tavi”, cum este alintat de familie, mai are trei surori și un frate, care face și el fotbal și are extrem de mult talent. În prima parte a interviului, veți afla amănunte despre relația puștiului-minune al FCSB cu mama sa, care a fost cea care s-a ocupat de cariera fotbalistului.

Interviu exclusiv FANATIK cu mama lui Octavian Popescu, puștiul minune al celor de la FCSB

Doamna Laura Popescu, aveți un băiat extrem de talentat și care poate ajunge mare fotbalist. Ați vorbit cu Octavian după meciul cu UTA?

– Da, vă mulțumesc! Da, am vorbit cu el. S-a simțit foarte bine pe teren, dar a fost foarte emoționat la interviu. A avut emoții foarte, foarte mari! Nu se aștepta să fie luat la interviu. Chiar înainte ne spunea: „Aoleu, ce mă fac dacă mă ia? Cred că o să am mari emoții”. Dar e un copil. Are timp să crească și le mulțumim tuturor celor care au vorbit frumos despre el: Cornel Dinu, Ilie Dumitrescu. Era foarte fericit, dar tot avea emoții din cauza interviului.

Tatăl său a fost un fotbalist destul de bun la Liga a doua, mijlocaș la Chindia Târgoviște, Flacăra Moreni, Cimentul Fieni, Minerul Motru… El a fost cel care l-a îndrumat către fotbal?

– Da, a jucat și soțul fotbal, dar Octavian a fost de foarte mic atras de minge. A crescut cu mingea. Îmi aduc aminte că soțul juca la Minerul Motru și l-a văzut domnul antrenor Zahiu cu mingea și i-a spus: „Deni, o să fie fotbalist ăsta mic!”. Stăteam la Motru și se juca deja cu mingea la doi ani și ceva. De atunci mi-a rămas în minte și uite că a avut dreptate domnul Gabi Zahiu!

Mama lui Octavian Popescu: „Octavian a avut mingea dintotdeauna! La noi în familie au fost mulți fotbaliști!”

Gheorghe Hagi spunea un lucru interesant. Mulți copii care au ajuns fotbaliști mari au fost atrași de minge de la o vârstă foarte fragedă. Se pare că în cazul lui Octavian Popescu e vorba despre aceeași atracție față de minge, fără ca cineva să îl îndrume în aceste sens…

– Da, așa este! Nu i-a pus nimeni mingea în brațe. El a ales-o! El nu a primit nicio minge cadou, a avut-o dintotdeauna (n.r. – râde)! Adică la noi a fost… și cumnatul meu a jucat fotbal și soțul, și unchiul lui!

Cum l-a descoperit antrenorul Marius Rotaru?

– Bătea mingea în curtea școlii la noi, la Nucet. Stăm chiar lângă școală și era tot timpul acolo! Apoi a plecat la Titu pentru antrenamente.

Cum a fost acea perioadă? Octavian trebuia să facă zilnic naveta la Titu pentru antrenamente și plângea tot timpul după mama și tata…

– Așa este! A fost o perioadă grea… Și pentru mine ca mamă, dar și pentru el a fost un pic dificil, avea 7-8 ani. A fost plecat de acasă de la 11 ani. Acum nu mai sunt însă probleme. La 11 ani și jumătate a plecat de tot de acasă la Sport Regal, la academia lui Atletico Madrid de la București.

Ce i-ați promis ca să nu mai plângă?

– Aaa, păi tot timpul am fost lângă el! L-am susținut cât am putut, chiar dacă e destul de greu, dar tot timpul am reușit să ne descurcăm destul de bine, în limita posibilităților. Am încercat să îi oferim de toate.

„Seamănă cu mine. E mai timid și a fost extrem de emoționat la interviu”

Deci a fost de mic un copil mai sensibil și mai timid…

– Da, da, da, seamănă cu mine, cum îi place soțului meu să spună (n.r. – râde)! Nici eu nu mă așteptam să fie atât de emoționat la interviu…

E paradoxal, pentru că pe teren are tupeu, dar și o atitudine și mentalitate foarte bune pentru un jucător de doar 17 ani…

– Așa este. Pe teren uită de tot. Eu am zis că terenul este viața lui! I-a plăcut foarte mult cu mingea. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni și toți mi-au spus asta: „Este un talent!”.

Mama lui Octavian Popescu vorbește despre întâlnirea familiei cu Giovanni și Gigi Becali: „Sunt niște oameni extraordinari!”

A discutat cu dumneavostră Giovanni Becali?

– Sigur, am fost și noi când am semnat contractul cu el. Am fost foarte mulțumiți pentru că sunt niște oameni extraordinari! Niște oameni minunați: atât domnul Gigi Becali, cât și vărul său Giovanni, dar și Mihai Stoica și tot staff-ul echipei! Gigi Becali și ne-a spus un singur lucru: să fie serios! Mai mult nu pot să intru în amănunte… Nu vreau să se interpreteze că ne băgăm noi!

Mai sperați să debuteze la FCSB după ce a fost împrumutat la Turris Turnu Măgurele?

– Sincer, tot timpul am sperat. Ne-am bucurat extraordinar când s-a întors la FCSB. Noi ca toți părinții, ne doream un lucru mai bun pentru copil, dar aici nu era decizia noastră și așteptam să hotărască conducerea. Toate vin la vremea potrivită!

„Încearcă să împace și școala și fotbalul, dar nu e ușor. E tot timpul plecat de acasă”

Octavian e în clasa a 12-a acum. Cum reușește să împace școala cu fotbalul?

– Da, urmează BAC-ul! El încearcă să împace și școala și fotbalul, dar nu e ușor, pentru că nu poate să participe tot timpul la ore. E foarte dificil pentru că are tot timpul câte două antrenamente. Dar mergem înainte, nu avem ce face. Profesorii îl înțeleg și le mulțumim pentru asta. El a fost tot timpul plecat de acasă și niciodată nu am avut un control asupra lui, mă refer să meargă la meditații sau… doar ce a putut face el singur. La fel și în fotbal. Noi am fost mereu la distanță și am vorbit mai mult la telefon, iar el a fost sprijinit mai mult de domnii antrenori Andrei Nagy, de domnul Badea Mihai, care l-au ajutat extrem de mult! În lipsa noastră, ei au fost mai mult decât simpli antrenori pentru el. Cu școala la fel, la dumnealor apela, de note nici nu știu să vă spun…

Cum a fost după meciul cu FC Argeș când a debutat?

– A fost foarte fericit! M-a sunat imediat după meci. E fericit de fiecare dată când intră pe teren. Se bucură ca un copil.

„Noi tot timpul i-am spus să fie cu capul pe umeri. E cel mai important”

Care este principalul lucru pe care l-a învățat de la mama și de la tata?

– Noi tot timpul i-am spus să fie cu capul pe umeri. Asta este cel mai important. Să fie serios în ceea ce face, să fie cuminte și ascultător. Și chiar este un copil foarte serios și nu o spun pentru că e copilul nostru. El de la 11 ani a fost plecat, iar noi am vorbit mai mult prin telefon cu el. Foarte rar ajungeam la el și tot timpul asta i-am spus. Acum și cu pandemia, noi nu am mai fost la un meci de-al lui de când juca la Craiova!

Cum a fost atunci cu transferul de la Craiova la FCSB, cred că oamenii de acolo îl regretă… A trebuit să vă dați acordul pentru semnătură fiind minor…V-a convins Giovanni Becali?

– Nu a trebuit să ne convingă… Noi am mers pe mâna dumnealui, din moment ce îl reprezenta. Noi niciodată nu am fost împotrivă la ceva, Octavian și-a dorit asta, pentru că era stelist de mic. Noi am ales mereu ce a vrut el și unde s-a simțit el bine. Nu i-am impus nimic. Așa a fost situația să nu mai continue la Craiova și mulțumesc lui Dumnezeu că a fost o decizie bună. Visul oricărui copil e să ajungă cât mai sus și ne dorim mult să ajungă la echipa națională.