Mama lui Radu Drăgușin și-a anunțat candidatura la FRB: „Vreau să reunesc familia baschetului românesc!” Exclusiv

Svetlana Drăgușin, mama fotbalistul Radu Drăgușin, și-a anunțat oficial candidatura pentru alegerile de la Federația Română de Baschet și are ca principal scop să unească familia baschetului românesc, care trece printr-o perioadă dificilă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mama lui Radu Drăgușin a oferit un interviu în exclusivitate pentru site-ul nostru, în care a vorbit și despre primul turneu final al fundașului central al lui Juventus, dar și despre cum fotbaliști precum Cristiano Ronaldo sau Buffon l-au ajutat pe tânărul de doar 18 ani.

Fosta mare baschetbalistă a României are planuri mari la Federație și salută candidatura doamnei Carmen Tocală și a nu mai puțin de patru alți candidați la alegerile care ar trebui să aibă loc în luna aprilie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Svetlana Drăgușin, candidată la alegerile de la FR de Baschet: „Este o responsabilitate uriașă!”

Nu mai puțin de șase candidați vor intra în cursa pentru funcția de președinte al Federației Române de Baschet, iar Svetlana Drăgușin este ultima intrată în „horă: „Păi noi suntem jucători de echipă! (râde) Cu cât echipa este mai mare, cu atât e mai bine și competiția e mai frumoasă. Sunt oameni care și-au dedicat viața baschetului și care au o mare experiență. Sunt nume foarte valoroase ale baschetului românesc și asta este un lucru extraordinar. Și înseamnă că dragostea și interesul pentru baschet continuă să domine în sufletele noastre chiar și după atâția zeci de ani! Din punctul meu de vedere, această concurență nu poate fi decât de bun augur.”, a fost prima reacție a fostei mare baschetbaliste pentru FANATIK.

Actualul președinte al FRB, Horia Păun, nu va candida pentru un viitor mandat și s-a retras din cursă din motive de sănătate, ceea ce spune multe despre stresul unui astfel de post, mai ales în plină pandemie: „E foarte stresant. Este o responsabilitate uriașă! Gândiți-vă la babybaschet și la minibaschet, avem undeva la 3.500-4.000 de copii care adoră acest sport și trebuie să îi sprijim tot timpul. Și de care ca președinte ale federației tu răspunzi într-un viitor mai apropiat. Și atunci e o presiune foarte mare. Nici nu are rost să mai vorbim de seniori, de investiții! Eu mă raportez strict la numărul ăsta mare de practicanți de baschet și de care noi trebuie să avem grijă „ca de ochii din cap”! Este foarte solicitant, dar cred că merită în cele din urmă”.

ADVERTISEMENT

Svetlana Drăgușin și Carmen Tocală sunt singurele femei care vor candida la aceste alegeri, însă pentru mama fotbalistul lui Juventus, Carmen Tocală reprezintă tot ceea ce s-a reușit în ultimii ani în baschetul din România: „Doamna Tocală are un avantaj pentru că reprezintă tot ce s-a întâmplat mai bun în baschetul românesc în ultimii ani (n.r. Carmen Tocală a fost președintele FRB între 2007 și 2012). Ca președinte, a înființat „Arena de baschet”, iar în acea perioadă România a participat la Euro baschet masculin. Cu siguranță este favorită la aceste alegeri și este un plus pentru baschetul românesc depunerea candidaturii”.

Infrastructura, cea mai urgentă problemă a baschetului românesc: „Sunt foarte multe probleme!”

În opinia Svetlanei Drăgușin, cea mai presantă problemă a baschetului românesc rămâne cea a infrastructurii, însă e optimistă și spune că se pot obține fonduri pentru construirea de noi baze sportive și săli: „Sunt foarte multe probleme dacă facem o analiză SWAT. Problematica numărul unu rămâne însă lipsa infrastructurii. Sunt mulți copii care practică baschetul în ultimii ani și sunt foarte puține săli! Deci cu siguranță lipsa infrastructurii e cea mai arzătoare problemă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E nevoie de sprijinul Guvernului și al MTS-ului, dar în primul rând se pot accesa fonduri europene. Sunt bani, dar trebuie proiecte și sprijin din partea autorităților la toate nivelurile. Se pot încheia parteneriate, FIBA, bineînțeles, vine în ajutorul federațiilor și dorește ca acestea să aibă autonomie pentru a putea pune umărul și să construiască”.

Reprezentanta „sexului frumos” în cursa pentru șefia FRB a explicat că federația internațională încurajează promovarea femeilor în funcții oficiale și are foarte multe proiecte în acest sens: „Dacă o federație crește, e foarte bine și pentru Federația Internațională de Baschet. E simplu. Ei ne oferă tot sprijinul posibil. Avem acel proiect „Her work, her rules!”, pentru că FIBA susține împuternicirea femeilor în baschetul mondial, adică promovarea baschetului feminin pe toate planurile: arbitri, comisari, antrenori, etc. Există foarte multe proiecte în acest sens”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Baschetul, unul dintre cele mai afectate sporturi din cauza pandemiei: „Sunt cluburi în pragul desființării!”

Svetlana Drăgușin este extrem de îngrijorată de efectele pandemiei asupra baschetului și acuză că unele cluburi sunt lăsate să își desfășoare activitatea, în timp ce altele nu pot participa la antrenamente și competiții: „Sunt cluburi în pragul desființării pentru că nu pot participa la competiții și la antrenamente, în timp ce altele au primit în continuare acceptul de a își desfășura activitatea! Pandemia a dat toate competițiile peste cap, însă lumea trebuie să înțeleagă că doar om cu om oprim acest virus”.

Candidata la alegerile FRB face un apel către toți românii să respecte restricțiile pentru că doar așa putem limita efectele pandemiei, mai ales că cei care suferă cel mai mult sun chiar copiii noștri: „Trebuie să respectăm restricțiile și e în interesul copiilor noștri. Pe mine chiar mă deranjează oamenii care comentează. Dacă nu oprim pandemia, vom continua așa mult și bine și tot copiii noștri o să sufere cel mai mult! Noi adulții îndurăm. Ei nu mai merg la școală, nu mai fac sport, nu participă la niciun fel de competiție, nu pot pleca în excursii, nu se văd și nu interacționează. E ceva care trebuie să înceteze și repet: doar de noi depinde acest lucru”.

ADVERTISEMENT

Svetlana Drăgușin a abordat și problema jucătorilor străini din campionatul intern și consideră că numărul acestora ar trebui limitat, pentru a ajuta echipele naționale: „Părerea mea că ar trebui redus numărul de jucători străini pentru că se vede și în rezultatele echipelor naționale. Să lăsăm copiii să joace! E cel mai important asta. Eu m-am angajat la Federație în 2009 și, coincidență sau nu, avem o generație 97-98 de perpectivă, de care m-am ocupat personal, cu „Tabăra giganților” și așa mai departe, primul campionat Under-13. Dacă vă uitați, această generație e acum pe teren. Asta înseamnă că masa de jucători de acum 11 ani a crescut și eu cred că e timpul să le dăm o șansă reală să joace”.