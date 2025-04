Mama lui Sebastian Dobrincu, dezvăluiri despre împăcarea fiului ei cu Ioana Ignat: “Nu am nicio treabă”

Mama lui Sebastian Dobrincu a făcut dezvăluiri despre împăcarea acestuia cu fosta iubită, Ioana Ignat. Aceasta își susține fiul și nu se amestecă în viața personală a acestuia.

Dezvăluirile făcute de mama lui Sebastian Dobrincu despre împăcare acestuia cu Ioana Ignat

Mama lui (26 de ani) și David Dobrincu (14 ani) este moarte mândră de fiii ei, însă ocaziile în care vorbește în public despre cei doi sunt foarte rare.

ADVERTISEMENT

Carmen Dobrincu nu se implică în viața sentimentală a fiului ei cel mare și are încredere că acesta va alege persoana potrivită dacă își va dori să-și întemeieze o familie. Aceasta a aflat, din presă, că Sebastian s-a împăcat cu fosta iubită, Ioana Ignat.

Întrebată dacă este pregătită să devină soacră mare, mama tânărului milionar a spus că nu a intervenit niciodată în viața acestuia și că este important să treacă prin diverse încercări în viață. Cât despre fiul ei cel mic, David, aceasta a spus că nu a avut probleme cu el până acum.

ADVERTISEMENT

“Doamne ferește! Știți ceva ce nu știu eu? Chiar nu sunt în temă. Nu m-am băgat niciodată în viața lui. Iar atunci când mi-am spus o părere, am făcut-o cu cuvinte alese. Nu am intrat niciodată cu bocancii… I-am dat libertate încă din momentul în care am văzut că e apt și că nu are înclinații spre ceva rău.

Nu am avut probleme din astea adolescentine nici cu David. Sebastian și-a câștigat încrederea. Am văzut cum gândește. Acum ce se mai prostește el… Dar pe de altă parte, fiecare trebuie să-și scrie povestea lui. Sunt încercări, trebuie să copilărească, să cunoască lumea”, a declarat Carmen Dobrincu pentru .

ADVERTISEMENT

De asemenea, Carmen Dobrincu a mai spus că Sebastian a fost mai preocupat de propria dezvoltare decât de ieșiri, iar acum și-a îndeplinit visul și trăiește viața pe care și-a dorit-o.

ADVERTISEMENT

Ce spune Carmen Dobrincu despre viața sentimentală a fiului ei

Carmen Dobrincu are multă încredere în fiul ei cel mare și a spus că o cunoaște și pe Ioana Ignat, cu care nu are o relație. Aceasta consideră că este important ca Sebastian să fie fericit și că relația pe care acesta o are este una serioasă. Cu , încă păstrează legătura.

“Am aflat din podcast că s-a reîmpăcat cu Ioana. Am foarte mare încredere în el. Știu că e băiat inteligent. Evident că o cunosc. N-avem nicio relație. El trebuie să o aibă, nu eu. Nu am nicio treabă cu geloziile astea de mamă.

Dacă copilul e fericit, nu trebuie să-mi placă mie, ci lui. Să aibă valori comune. Având în vedere vârsta lui, abia are 26 de ani, el nu a copilărit prea mult. E relație serioasă la modul că e persoană publică.

Otniela îmi scrie destul de des, vorbim. Dar nu mă interesează viața lui din acest punct de vedere. Indiferent cum ar fi o fată, n-am niciun stres că el ar intra în vreo relație nepotrivită, cu o persoană toxică și că ar deveni la fel.”, a mai spus mama tânărului antreprenor.

Deși îi plac foarte mult copiii, Carmen Dobrincu știe că fiul ei nu se grăbește să devină tată și este de părere că ar mai trebui să “copilărească”. În schimb, fiul ei are planuri mari din punct de vedere profesional.

“Supărarea mea mai mare e că aș vrea să se bucure mai mult de viață. Aceste planuri înalte, faptul că simte că poate, îl ține acolo sus. Limitele lui sunt la cotele cele mai înalte. Și Sebastian și David sunt echilibrați, au învățat că nu li se cuvine totul, că dacă-și doresc mai mult decât ne permitem noi, muncesc și fac ei”, a adăugat Carmen Dobrincu.

Cum se simte Sebastian Dobrincu, diagnosticat cu o boală autoimună

Carmen Dobrincu a vorbit și despre diferențele dintre cei doi fii ai săi. Sebastian a fost “mai autodidact, mai ambițios”, dar și mai timid și mai liniștit, în timp ce fratele său mai mic “ia doar ce-i convine”.

Cât despre laude, Carmen Dobrincu a spus că nu obișnuiește să facă acest lucru decât în privat. La un moment dat, Sebastian Dobrincu a spus, într-un podcast, că nu a auzit prea des un “te iubesc” de la mama lui, lucru care a supărat-o pe aceasta.

În cazul ambilor copii, aceasta a pus educația mai presus de orice, considerând că doar așa pot ajunge cât mai departe.

Carmen Dobrincu a vorbit și despre boala autoimună a fiului ei, care a intrat în remisie, astfel că tânărul de 26 de ani se simte mai bine. Deși are nevoie de o viață mai liniștită, acesta muncește destul de mult, fără pauză, în ciuda problemelor de sănătate.

“Boala a intrat în remisie. Se simte mult mai bine. Nu există tratament. Dar îți trebuie odihnă, o viață mai liniștită. Îmi doresc din suflet să se mai relaxeze, să se bucure mai mult de viață.

Probabil nopțile nedormite, stă și câte 16 -18 ore treaz…Vacanțe foarte puține… Muncește extraordinar de mult. El e de neoprit, chiar dacă s-a îmbolnăvit. Nimic nu-l zdruncină. Este extrem de matur, a știut mereu ce vrea.

Având în vedere starea de sănătate a lui Sebastian, stresul și munca asta, faptul că s-a ales cu boala autoimună, o boală osoasă, acum doi ani…Când copilul se îmbolnăvește, nimic nu te mai bucură, nici milioanele lui.

Ai vrea să facă sport, să mănânce, să fie sănătos. Să se odihnească, dar el nu are limite. Sunt foarte mândră de el, s-a ridicat pe mintea lui. Fericirea, bucuria, sunt însă relative. Dar dacă pe el munca lui îl face fericit…”, a mai spus Carmen Dobrincu.