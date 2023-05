Mama lui Theodor Andrei, amenințată. Dezvăluirii neașteptate din culisele Eurovision 2023: „Ăsta e abuz”

Theodor Andrei a făcut dezvăluiri din culisele Eurovision 2023. Artistul a mărturisit că mama sa a fost amenințată după ce el a participat la unul dintre cele mai importante concursuri muzicale din lume.

Theodor Andrei a reprezentat anul acesta România la Eurovision 2023, însă și a fost eliminat în cea de-a doua semifinală de pe 11 mai. Ulterior, el nu a făcut niciun fel de declarație, cu toate că

Acum, artistul a mărturisit că și-a dorit încă de când avea 15 ani să participe la concursul muzical. „Când eram mic, înainte să înceapă în România emisiunile Vocea României și Xfactor, mă uitam cu ai mei an de an la Eurovision.

Eurovision are o însemnătate mai mare, nu știu dacă pentru familia mea, în mod special. Am știut instant că vreau să reprezint România. E un show atât de longeviv, încât și ai mei îi urmăreau când erau mici.

În momentul în care mi-au împărtășit pasiunea lor pentru fenomenul ăsta, am zis ‘WOW, ok, vreau să fac și eu asta’. Când am ajuns la vârsta legală la care te poți înscrie, am scris câte o piesă în fiecare an. De la 15 ani poți”, a spus Theodor Andrei, reprezentatul României la Eurovision 2023, în podcastul

Theodor Andrei a povestit că a pregătit de unul singur momentul de la Eurovision 2023, iar coregrafia i-a aparținut Dianei Colea. Inițial, voia că show-ul să fie altul, care să arate transformare sa, însă după Selecția Națională s-a răzgândit.

Theodor Andrei și-a făcut singur clipul de la Eurovision

Totodată, a spus că nu consideră că a fost prea erotic, așa cum au afirmat unele persoane. În ciuda faptului că a avut parte de mult hate, deși a făcut mari eforturi ca totul să iasă bine, Theodor Andrei este trist că România nu a trecut mai departe.

Artistul a fost sincer și a spus cu ce probleme s-a confruntat, cu toate că și-a produs singur clipul piesei. Theodor Andrei s-a răzvrătit la Eurovision 2023. „Conducerea a ridicat super mare ședință că trebuie cântată versiunea acustică la Eurovision. Eu nu am fost chemat la această ședință. Abia apoi am fost chemat la o discuție în care am reușit să trag piesa să fie jumi-juma. La Eurovision, numai vocea este live. Orice altceva, e playback. Chiar și așa, Eurovisionul nu se rezumă doar la piesă.

E adevărat că dacă faci un moment full acustic, e dubios să-l încarci cu dansatori, animații și nebunii. Mi-a fost adresată ideea ca eu să fiu îmbrăcat într-un chimono negru, din mătase, să stau 3 minute pe un scaun, cu o chitară în formă de palmă.

Când am înțeles că partea mea se rezumă la numai a cânta, am zis OK. Cumva, ușor revoltat. Eu am muncit niște luni pe script-uri, care s-au dus pe apa sâmbetei. Am repetat piesa asta dumnezeiește. Eu am un contract, eu n-am voie să mă dezci de nimic. N-am avut voie să contest nimic. M-am răzvrătit foarte tare pentru că oamenii care se uită din afară se gândesc prima oară că ‘Mă, ce show a avut Theodor Andrei.

(…) Eu am comentat. ‘Cum să facem asta? Cum să cântăm cinci minute la o chitară playback?. Videoclipul reprezintă ceea ce am vrut eu să fac la Eurovison. E bun, e prost, eu asta am vrut să fac. Eu știam că toate țările au videoclip și în fiecare an a fost așa. Am întrebat ‘Facem videoclip?. Am primit răspunsul: ‘La ce te ajută videoclipul? Nu e important și sunt niște bani pe care îi plătim absolut degeaba’”, a mai spus Theodor Andrei, legat de Eurovision 2023.

„Ăsta e abuz”

Astfel, artistul a ajuns să-și facă singur clip, pentru care a plătit 2000 de lei. Nu a primit, însă, acordul de la echipă pentru a-l lansa, deoarece era considerat nepotrivit. Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023. nu a ținut cont de asta. A avut succes, dar și de suferit.

„A fost sunată maică-mea să fie amenințată cu juridicul, că sunt clauze de 400.000 de euro, pentru că eu n-am respectat ceea ce mi s-a spus. Au fost niște amenințări super ieftine. Mama s-a speriat, mama s-a speriat rău.

Eu am zis ‘Tu îți dai seama că dacă o instituție te amenință, ăsta este abuz de poziție dominantă?. Plecarea noastră a fost pe 28 aprilie. Pe 25 aprilie, noi a trebuit să primim filmare de la echipa de la BBC cu felul în care arată momentul nostru pe scenă, cu doi actori care să ne țină locul mie și Dianei, cu proiecțiile noastre cu decupajul trimis de noi.

Ceva rău. Numai că la mine nu a mai ajuns link-ul. Cu două zile înainte de plecare, mi-a fost arătat, dar nu link-ul, pentru că expirase. A fost filmat cu telefonul. Atunci am văzut eu ce o să mă înconjoare pe scenă la Liverpool. Nu mai era nimic de schimbat. Cu o lună înainte de Eurovision, se trimit toate chestiile și este irevocabil. Nu se mai poate schimba nimic”, a continuat Theodor Andrei dezvăluirile despre Eurovision 2023, conform