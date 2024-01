Mama lui Vlad Pascu, dată în judecată după ce a scăpat de arestul la domiciliu. La cine are datorii Miruna Pascu

Miruna Pascu este acuzată de influenţarea declaraţiilor şi ameninţare în dosarul cu droguri al fiului ei, Vlad Pascu, cel care a provocat accidentul rutier din stațiunea 2 Mai, în urma căruia au decedat două persoane. Pe 29 noiembrie 2023, Tribunalul București a luat decizia înlocuirii arestului la domiciliu cu controlul judiciar în cazul Mirunei Pascu.

Miruna Pascu are de plătit aproape 7.000 lei unei asociații de proprietari

Pe 9 ianuarie 2024, magistraţii de la Tribunalul Constanţa au luat decizia . Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna septembrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, dosarul fiind la Judecătoria Mangalia.

ADVERTISEMENT

Într-un alt dosar, de la Tribunalul București, Vlad Pascu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri. Numele Mirunei Pascu a apărut recent într-un alt dosar, înregistrat pe 18 ianuarie 2024 la Judecătoria Sectorului 1 București, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Obiectul dosarului este “pretenții 6.702,72 lei”, Miruna Pascu are calitatea de pârât, în timp ce reclamant figurează Asociaţia de proprietari North residence 1. Familia Pascu a ridicat în ultimii ani două blocuri în apropierea parcului Herăstrău, North residence 1 și North residence 2, și a avut mereu probleme în instanță cu cele două asociații de proprietari.

ADVERTISEMENT

În cazul acestui ultim dosar, nu a fost stabilit, încă, primul termen. Primul dosar în care Miruna Pascu a fost pârât, alături de alte două persoane, iar Asociaţia de proprietari North residence 2 a figurat ca reclamant a fost înregistrat pe 2 februarie 2017 la Judecătoria Setorului 1. Reclamantul a solicitat obligarea pârâţilor la efectuarea demersurilor de racordare la reţeaua electrică de interes public a imobilului pe cheltuiala acestora.

Miruna Pascu și fostul ei soț nu au plătit întreținerea

Reclamantul a susținut că, de la edificare până in prezent, imobilul a fost racordat la energie electrică pe situația unui loc de consum temporar de organizare de şantier pentru construirea imobilului, beneficiar ai facturii per întreg imobilul fiind chiar unul dintre pârâţi. În conformitate cu situația de fapt și cu prevederile legale, singurul care are calitate pentru a se adresa operatorului de reţea electrică în vederea racordării la energie electrică este dezvoltatorul.

ADVERTISEMENT

Pe 5 aprilie 2019, instanța a obligat pârâţii să achite reclamantei Asociaţia de Proprietari North Residence 2 suma de 9.204,45 lei, dar aceștia, printre care și Miruna Pascu, au formulat apel, astfel că dosarul a ajuns la Tribunalul București, fiind înregistrat pe 21 iunie 2019. Pe 16 aprilie 2021, instanța a considerat perimat apelul, astfel că Miruna Pascu și ceilalți pârâți au pierdut defintiv procesul.

Următorul dosar a fost înregistrat pe 24 februarie 2021, tot la Judecătoria Sectorului 1, în care pârâți figurează Miruna Pascu și fostul ei soț, Mihail Pascu, în timp ce reclamant este Asociaţia de Proprietari North Residence 1. Asociația a cerut instanței ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, părâții să fie obligaţi la plata sumei de 13.779,12 lei reprezentând cote de întreţinere restante aferente perioadei iunie 2020-decembrie 2020 pentru apartamentele nr 21,22,23,24,25, cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

ADVERTISEMENT

Restanțele au ajuns la aproape 20.000 lei

Aceste apartamente nu au fost vândute de Miruna și Mihail Pascu, astfel că au rămas proprietari în acte, fiind obligați să plătească întreținerea. Pe 7 aprilie 2022, instanța a admis excepţia perimării invocată din oficiu, constatând perimată cererii de chemare în judecată. Asociația de proprietari nu a formulat recurs.

Un alt dosar, conform datelor consultate de FANATIK, a fost înregistrat pe 10 februarie 2022 la aceeași instanță, pârâți fiind Miruna și Mihail Pascu, iar reclamant tot Asociaţia de Proprietari North Residence 1. Între timp, restanțele la întreținere pentru aceleași apartamente au fost de 19.918,1 lei, inclusiv penalități de întârziere, pentru perioada martie 2021-decembrie 2021.

Asociația de proprietari a arătat că , reprezentând fond de rulment şi fond de reparaţii, în timp ce Miruna Pascu nu a achitat suma de 14.791,89 lei, cheltuieli de întreţinere şi suma de 2873 lei, fond de rulment şi fond de reparaţii. Pe 27 iulie 2022, Judecătoria Sectorului 1 l-a obligat pe Mihail Pascu să plătească reclamantei suma de 2873 lei, iar pe Miruna Pascu să plătească suma de 17664,89 lei. De asemenea, Miruna Pascu a fost obligată să plătească reclamantei suma de 1200 lei, reprezentând onorariu avocat. Miruna și Mihail Pascu nu au făcut apel, astfel că au pierdut definitiv procesul cu asociația de proprietari.