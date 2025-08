Mama lui Vlad Pascu, explicații privind tragedia de la 2 Mai. Dezvăluiri despre dependența fiului său: ”Avea perioade când anturajul îl capta cu totul”

Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, șoferul care a luat două vieți nevinovate la 2 Mai, vine cu explicații despre tragedia petrecută în urmă cu doi ani pe litoral. Aceasta încearcă să arate modul în care băiatul ei a căzut în această ”patimă” care, în final, a provocat atâta suferință.

Pe data de 19 august 2023, aflat la volanul mașinii, . S-a întâmplat în apropiere de 2 Mai.

Coliziunea, una extrem de violentă, s-a soldat cu moartea a doi tineri: Andrei Sebastian Olariu și Roberta Marina Dragomir. Alte trei persoane au fost rănite. La acea dată, Vlad Pascu, drogat cu mai multe substanțe, a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche.

Testele au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină. În curând, pe 18 august 2025, Vlad Pascu își va afla sentința finală. Se va întâmpla, iată, cu o zi înainte de împlinirea a doi ani de la tragedie.

Miruna Pascu, mama șoferului vinovat de tragedia de la 2 Mai, a acordat un amplu interviu în care a vorbit, printre alte, despre modul în care a ajuns fiul său prizonier în această lume a substanțelor interzise.

Femeia recunoaște că viața de familie complicată a jucat un rol important în căderea lui Vlad Pascu în această groapă periculoasă. Mai exact, face referire la divorțul său.

”Din nefericire, la vârsta de 10 ani (vârsta lui Vlad) eu am divorțat. A fost un divorț care a avut multe episoade urate și de violență. A fost un divorț care s-a finalizat în instanta în doi ani de zile, cu martori, un circ întreg la care multe dintre ele copilul a asistat.

Asta este o traumă și el nu s-a putut desprinde niciodată de aceasta. Cred că atunci a suferit foarte mult, pentru ca dacă ne ferim ne referim la adicția la droguri, la modul general, sunt niște triggeri. Primul este, evident, o apetență a lui față de senzațional, pe care o au, în general, spiritele ludice și pe care probabil că i-a cultivat-o și tatăl lui. Sau nu că i-a cultivat-o, a găsit-o în acel mod în care se manifesta lucrurile astea”, spune Miruna Pascu, la .

Ce rol a jucat anturajul în intrarea lui Vlad Pascu în lumea întunecată a consumului de droguri

Întrebată ce a făcut în momentul , mama acestui spune că a luat decizia de a-l duce la o clinică. Tânărul a făcut o serie de ședințe.

Cu toate acestea, mai spune femeia, au fost ani în care tânărul nu a stat cu ea. În această perioadă, anturajul în care intra Vlad Pascu îi dăuna în mai măsură.

”Primul lucru pe care am încercat să-l fac: l-am dus la o clinică, cea mai bună din București, care m-au și ajutat oarecum după aceea, în care a început să facă ședințe de consiliere. El a avut perioade după aceea, destul de scurte, de la vârsta de 18 ani la aproape 20, în care el nici n-a stat la mine.

Am făcut lucrul asta, după care am încercat să-l mobilizez în direcția în care să găsim, într-adevăr, o modalitate. Am încercat să găsesc în România o clinică unde sa-l duc. Am fost la una pe la Buzău, am mai vorbit cu cineva pe la Suceava. Locurile sunt foarte puține…. Vlad n-a fost o adicție dintr-aceasta.

El avea perioade când anturajul îl capta cu totul, devenea un prizonier al anturajului, și avea momente când își dădea seama de realitate și atunci prima parte venea la mine, stătea o săptămână sau două, dar fără să existe discrepanțe mari în care eu să-mi fi putut da seama până la vârsta de 18 ani”, explică Miruna Pascu.