Mama Luizei Melencu, mesaj tranșant după condamnarea lui Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare: ”Nu mă așteptam să-l judece, fetele nu au fost omorâte!”

Femeia susține cu tărie că fiica sa, Luiza Melencu, precum și Alexandra Măceșanu nu au fost omorâte și sunt undeva în viață, cel mai probabil obligate să se prostitueze.

Mama Luizei Melencu nu crede că Gheorghe Dincă a comis crima

Monica Melencu îl consideră în continuare un simplu ”pion” pe Dincă, într-o declarație făcută pentru

”Acum sunt binișor. Am văzut ce a pățit Dincă. Nu mă așteptam să îl judece pentru omor calificat, sincer vă spun acest lucru. Fetele nu au fost omorâte! Eu zic că sunt traficate cine știe prin ce țară. De omorât nu sunt omorâte!

Cred că sunt folosite pentru a scoate bani de pe urma lor. Într-o zi, Luiza o să se întoarcă acasă. În nici un caz nu sunt moarte fetele! Cine știe unde sunt vândute? Acum și cu presiunea aceasta mediatică care se pune în acest caz, poate sunt ascunse”, a declarat Monica Melencu.

Mai mult, femeia crede că dosarul crimelor din Caracal e cusut cu ață albă. Așadar, cele două fete nu au fost ucise de Gheorghe Dincă.

”În dosar s-au pus lucruri doar la voia întâmplării. Unele lucruri nu se leagă aici. Eu cred că atunci când au venit anchetatorii, Alexandra era deja plecată de acolo. Plus că, nu doar această situație nu se leagă în capul meu.

Sunt multe! Noi suntem o familie mai modestă, dar nu ne lăsăm. Am cheltuit foarte mulți bani cu tot ce s-a întâmplat. Am fost și la detectorul de minciuni, am cheltuit 5.000 de lei, am fost și la probă de salivă. Ne este foarte greu dar nu ne lăsăm deloc”, a completat mama Luizei.

Cu toate acestea, și susține că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. De asemenea, expertiza INML în baza probelor ADN găsite în butoiul metalic de la domiciliul lui Dincă arată că fragmentele osoase găsite acolo aparțin Alexandrei Măceșanu cu o probabilitate de 99.93%.

Mai mult, obținute de FANATIK, arată discuții înfiorătoare prin care Dincă își susține vinovăția. ”Când m-am pornit, nu m-am mai oprit! A căzut blană!”, e doar una din replicile lui Dincă, referitor la crime, în dialog cu un alt deținut.