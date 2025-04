Cum a fost umilită mama Luizei Melencu, la Cotroceni: ”Noi intram pe o ușă, Klaus Iohannis ieșea pe alta. Nu își mânjea el mâna”

Mama Luizei Melencu, prima victimă din cazul ororilor de la Caracal, a povestit, în exclusivitate, episodul care i-a lăsat un gust amar, care a avut loc în luna noiembrie 2019, la Palatul Cotroceni.

Pe 14 aprilie 2025 se fac 6 ani de când Luiza Melencu a fost dată dispărută, legătura ei cu Gheorghe Dincă fiind făcută abia când s-a aflat despre o altă tragedie, cea a . Pentru Monica Melencu, mama Luizei, decizia dată de instanță nu a convins-o în legătură cu dispariția fiicei sale. Femeia crede și astăzi că nu i-a omorât fata, așa cum se arată în sentința dată de judecători în anul 2023, condamnându-l 30 de ani de închisoare pe bărbatul din Caracal.

Monica Melencu a apelat, la un moment dat, ca o ultimă speranță, la fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Dorind să se afle adevărul, căci dânsa nu credea deloc în ancheta procurorilor de la a cerut, prin intermediul avocatei, o întrevedere cu Iohannis.

Întâlnirea de la Cotroceni nu a avut efectul pe care îl aștepta mama Luizei Melencu, ba chiar ne povestește astăzi, la 6 ani de la acel moment, că fostul primar de Sibiu nici măcar nu i-a băgat în seamă.

„Noi intram pe o ușă, președintele Iohannis ieșea pe alta”

Monica vorbește pentru întâia oară despre atitudinea pe care Klaus Iohannis a avut-o față de drama prin care a trecut, spunând că nu l-a văzut nici măcar pentru o secundă la față, ca măcar să îi asculte plângerea, ci a trimis un consilier pentru a discuta despre cazul Caracal.

„Chiar vorbeam cu cineva, mă întreba cum s-a terminat cu cazul, că s-a zis că e omor calificat, îți dai seama, eu vorbesc personal, în numele meu. Ce am mai putea noi să facem? Am zis în ultimă instanță că eventual ar fi bine să ajungem la domnul președinte.

A fost, țineți minte, am fost plasați pe mâna unui consilier atunci și, vă dați seama… Am fost la un consilier, nu mai știu cum îl cheamă, am înțeles că a ajuns și ambasador între timp. Atunci s-a zis la televizor că vom fi primiți a doua zi, am mers a doua zi. Noi intram pe o ușă, președintele Iohannis ieșea pe alta. Vă dați seama!”, a povestit, mama Luizei Melencu, pentru FANATIK, despre prezența ei la Cotroceni, în noiembrie 2019.

Mama Luizei Melencu ne-a zis că s-a dus la Cotroceni cu o fotografie cu fiica ei, iar consilierul cu care a discutat i-a promis că se va face tot posibilul pentru a lămuri ce s-a întâmplat la Caracal, sau dacă familia poate fi ajutată în vreun fel, cu toate că de asta se ocupau cei îndrituiți, și anume procurorii.

Pentru mama Luizei Melencu, momentul în care Iohannis a trecut pe lângă ea, fără să o salute măcar, după cum ne-a povestit, a fost unul destul de dureros. De la acea vizită la palat, nu a mai primit niciun răspuns.

„Chiar credeți că el își mânjea mâna lui cu mâna noastră, niște oameni simpli?”

„Chiar credeți că el își mânjea mâna lui cu mâna noastră, niște oameni simpli? Nici măcar nu am schimbat un bună ziua. Ne-am dus cu o fotografie cu Luiza, cu doamna avocat Obârșanu, la consilier. Nici nu știu dacă acest consilier era în temă cu tot, că nu știa. Dânsul a zis că o să vadă ce se poate face. Dar deja a trecut o perioadă. Nici nu ne-a mai băgat în seamă.

Îmi aduc aminte că nu mai știu ce se întâmpla atunci, nu știu ce alegeau ei, dar eu am zis mereu că vreau să vorbesc, eu chiar am crezut că o să vorbesc personal cu domnul Iohannis. Chiar credeți că cineva ne-a băgat în seamă pe noi, niște oameni simpli, în toți anii ăștia? Adevărul se știe. Eu, personal, spun și acum că de omorât nu le-a omorât. Eu îmi susțin ce am susținut de la început. Ăsta a fost un teatru. Un teatru în care actorul principal a fost Gheorghe Dincă”, a adăugat Monica Melencu, mama uneia dintre victimele din cazul Caracal.