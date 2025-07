”Mama ne duce la parcul de distracții”. Loredana, o româncă din Italia, a dispărut împreună cu cei doi copii

De la finalul lunii iunie, o româncă de 41 de ani stabilită în Italia a dispărut împreună cu cei doi copii ai săi, de 2 și 9 ani. Ce i-ar fi spus femeia soțului ei înainte de dispariție.

Presa din Italia prezintă pe larg, în cursul acestei zile, un caz extrem de grav în care este implicată o conațională de noastră. Loredana, o româncă în vârstă de 41 de ani, și cei doi copii ai ei de 2, respectiv 9 ani, . Cei trei sunt de negăsit. Familia acestora este extrem de îngrijorată și se teme de ceea ce este mai rău.

Ultima oară când a fost văzută românca a fost sâmbătă, 28 iunie. Atunci, Loredana Elena Chimu a plecat din Livorno împreună cu cei doi copii ai săi. E vorba de Leonardo (9 ani) și Francesco (2 ani). Din weekend nimeni nu mai știe nimic de ei, scrie .

”Mama ne duce la parcul de distracții!, este ultimul mesaj pe care Leonardo l-a trimis tatălui său. Jurnaliștii italieni notează că ultima locație cunoscută unde s-ar fi aflat mama cu copiii este Lanzo Torinese. Aici, telefonul femeii a fost localizat. Din păcate, căutările în zonă nu au dat niciun rezultat.

Gestul suspect al femeii înainte de a pleca de acasă cu cei doi copii

Această poveste cutremurătoare a dispariției româncei și a fiilor săi a fost prezentată și într-o emisiune de mare audiență din Italia. Aici, tatăl copiilor a spus că femeia ar fi mințit cu privire la destinația copiilor. Loredana este acuzată că ar fi vândut tot ce a avut în casă înainte de a pleca.

Bărbatul mai spune că Loredana s-ar fi urcat într-un autoturism Citroen C1 și ar fi părăsit orașul, scriu cei de la . ”Ultimul mesaj primit de la Leonardo a fost sâmbătă. Mi-a scris că mergea la Tirrenia, mai întâi la piscină, apoi la parcul de distracții.

Din păcate, am aflat ulterior că a fost o minciună, pentru că mama lui era deja pe drum spre Torino. Apoi telefoanele s-au închis și de atunci nu am mai primit nicio veste. Loredana trebuia să mi-l aducă pe Leonardo acasă în seara următoare, dar nu a mai venit. L-am anunțat și pe celălalt tată și am mers imediat la casa ei, dar am văzut că fusese complet golită”, a spus bărbatul.

Familia nu exclude ipoteza ca femeia să fi venit chiar în România. Rudele se roagă ca Loredana să le dea vești cât mai curând. .