Mamă pentru a patra oară! Fostul sex-simbol al tenisului feminin a născut din nou la 44 de ani

Una dintre cele mai râvnite femei din lume și soțul ei, un cântăreț de renume mondial, au devenit din nou părinți, familia lor mărindu-se înainte de Crăciun
Catalin Oprea
23.12.2025 | 08:15
Mama pentru a patra oara Fostul sexsimbol al tenisului feminin a nascut din nou la 44 de ani
Ana Kournikova si Enrique Iglesias au acum patru copii FOTO X
Fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova (44 ani) și cântărețul spaniol Enrique Iglesias (50 ani) au devenit oficial o familie de șase persoane. Rusoaica a născut al patrulea copil al cuplului.

Ana Kournikova și Enrique Iglesias au patru copii

„Soarele meu 17.12.2025,” a scris Kournikova lângă o fotografie în care bebelușul doarme într-un pătuț lângă jucăria unui urs leneș. Ea nu a specificat sexul copilului, dar speculațiile indică un băiețel.

Fosta jucătoare de tenis și cântărețul erau deja părinții gemenilor Lucy și Nicholas (7 ani), precum și ai fiicei Mary (5 ani). În ultimii ani, Enrique și-a redus programul de turnee în ultimii ani pentru a petrece mai mult timp acasă cu familia.

„Își iubește fanii și îi place să fie în turneu, dar pe măsură ce a îmbătrânit și a devenit părinte, i-a fost tot mai dificil să plece. Nu își va neglija niciodată fanii, dar să fie tată este extrem de important pentru el„, a dezvăluit un apropiat al cuplului.

Cântărețul și-a rărit concertele

„Anna și Enrique sunt foarte fericiți. Au demonstrat că sunt părinți extraordinari pentru cei trei copii ai lor și amândurora le place acest proces. Se bucură de activități și de tot ceea ce implică creșterea copiilor”, a mai spua acesta.

Anna Kournikova a decis să renunțe la sportul de performanță după mai multe accidentări. Ea a fost una dintre cele mai interesante jucătoare din tenis încă de la vârsta de 14 ani, dar cariera ei la senioare a fost destul de scurtă.

Născută la Moscova, ea ajuns până pe locul opt în clasamentul mondial, dar nu a câștigat niciodată un titlu de Grand Slam la simplu. La dublu, în schimb, ea s-a bucurat de un succes mai mare când a făcut echipă cu Martinia Hingis. Cele două au câștigat împreună Australian Open în 1999 și în 2002.

Cei doi sunt împreună de aproape 25 de ani

Sportiva nu a confirmat niciodată oficial că s-a retras, dar ultimul ei meci a fost în mai 2003, când avea doar 21 de ani S-a întâmplat la doi ani, după ce l-a cunoscut pe Enrique Iglesias. în 2001, la filmările pentru un videoclip.

În anii 2000, Ana Kournikova era socotită cea mai sexy jucătoare de tenis din lume. Enrique Iglesias s-a nascut pe 8 mai 1975 în Madrid. Părinții săi sunt cântărețul spaniol Julio Iglesias și modelul filipinez Isabel Preysler. Și-a început cariera în anul 1995, sub tutela societății Televisa.

Tags:
