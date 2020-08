Mamă și fiică din Prahova infectate cu coronavirus, abandonate de DSP. Reacția lui Raed Arafat

Tot mai multe cazuri ale pacienților din România infectați cu Covid-19 demonstrează, cu dovezi clare, haosul care există în Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) din țară, dar și în bună parte din sistemul medical.

Două femei din județul Prahova, mamă și fiică, au fost externate din spital, încă pozitive cu noul coronavirus, iar apoi autoritățile și-au luat mâna de pe soarta lor.

În prezent, încă pozitive cu SARS-CoV2, cele două se luptă zilnic să afle, de la autoritățile abilitate, în frunte cu DSP, ce trebuie să facă. Din păcate, toți le oferă un clasic ”Nu știu!”

Mamă și fiică din Prahova, pozitive cu coronavirus, abandonate de DSP. Reacția lui Raed Arafat

Tânăra Alexandra Ghiță, o pacientă și Prahova, a fost externată cu Covid-19, în ciuda faptului că testele au arătat, după ieșirea din spital, că încă este pozitivă. Alături de mama ei, aflată într-o situație similară, au încercat și încă încearcă și la această oră să afle, de la DSP, ce e de făcut în continuare.

Pe 20 iulie, Alexandra și mama sa au ajuns la secția de Pneumologie de la Ploiești. Au stat 14 zile în spital, având simptome atât ea, cât și mama, destul de severe. În a 14-a zi de spital, au făcut al treilea test și au fost externate, fără a mai aștepta rezultatul. La externare, nu li s-a făcut niciun fel de recomandare de izolare, deși în continuare mai aveau simptome.

Alexandra Ghiță a încercat să ia legătura cu DSP, în primul rând ca să afle rezultatul testului. A aflat că este pozitiv. După aceea, a încercat să obțină de la DSP, spital și medicul de familie o cale de urmat. Din păcate nu a venit decât un coșmar al incertitudinilor.

Cum și-au pasat autoritățile medicale responsabilitate în acest caz: ”Nu știu!”

Responsabilă cum se cuvine într-un astfel de caz, Alexandra spune, la Digi24, că a încercat să afle, de la autoritățile din domeniul sanitar, ce trebuie să facă în continuare, dat fiind faptul că, alături de mama sa, încă sunt pozitive.

Rând pe rând, DSP-ul, medicul de familie, spitalul și chiar cei de la TELVERDE au dat din umeri și și-au pasat responsabilitatea.

”Am sunat la DSP și aici mi s-a spus că ei nu știu dacă este nevoie să rămânem în izolare sau nu. Ni s-a spus să sunăm la medicul de familie. De la medicul de familie ni s-a spus că sunăm la medicul de la spital. Medicul de la spital a spus că nu mai ține de dumnealui și că trebuie să sun din nou la DSP.

Am sunat iarăși la DSP, am avut un același „Nu știu” și într-un final mi s-a spus să sun la Serviciul de epidemiologie Prahova, pentru a afla mai multe informații de la un specialist.

Am încercat în nenumărate rânduri să sun la numărul de telefon, fără succes, din păcate, după care am trimis un mail. În mail am povestit exact contextul în care ne aflăm. Răspunsul a fost că în momentul în care am ieșit din spital, noi, pozitive încă și cu simptomatologie ușoară, putem să ne reluăm activitatea și că nu trebuie să stăm în izolare la domiciliu până la negativarea testului.

Evident că la un astfel de răspuns, am zis că e nevoie să mai contactez pe cineva. Și am sunat la TEL VERDE pentru noul coronavirus. La TEL VERDE mi s-a spus că ar fi indicat, totuși, să nu ies din casă în această perioadă, deoarece pot infecta alte persoane. Și mi s-a spus să sun iarăși la DSP”, a povestit la postul de știri, Alexandra Ghiță.

Sfaturile lui Raed Arafat

Șeful DSU, Raed Arafat, a oferit câteva sfaturi pentru tânăra din Prahova: ”Dacă are încă simptome, atunci trebuie să rămână acasă. Rămâne izolată acasă purtând mască, nu iese, nu se întoarce la lucru, dacă mai are simptome ușoare.

În cazul dânsei, obligatoriu să ia legătura cu medicul de familie. Medicul de familie să o consilieze, medicul de familie să discute cu ea și medicul de familie, dacă este cazul, să ia legătura cu colegii de la Infecțioase să se consulte cu ei.

Dacă este încă simptomatică și testul a ieșit pozitiv, atunci să rămână acasă, să nu iasă, să rămână cu regulile de port mască și de izolare față de ceilalți care sunt acasă și să ia legătura cu medicul de familie, să o ghideze ce are de făcut”, a spus Raed Arafat pentru sursa citată.