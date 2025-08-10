Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Criminalul, încă în libertate: „E aici undeva în apropiere”

De o lună, mama Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, trăiește în teroare de dimineața până seara. Femeia spune că trăiește cu frica în sân știind că fugarul ar putea apărea oricând și critică dur Poliția Română.

Emil Gânj, încă în libertate. Mama Andei trăiește în teroare

care a șocat întreaga țară, polițiștii încă nu au reușit să pună mâna pe Emil Gânj. Oamenii legii au făcut căutări intense, în diferite zone, iar pistele s-au schimbat de la o zi la alta. Au fost zeci de apeluri date de la oameni care anunțau că l-au văzut pe criminal în localități din apropiere însă, până în prezent, Emil Gânj nu a fost prins. Pentru mama Andei, fiecare sunet pe care îl aude în curte o sperie.

„Nu mi se pare ok că încă nu l-au găsit. Nu-s în stare atâţia amar de poliţişti, atâţia amar de jandarmi câţi sunt. Nu sunt în stare să prindă un singur om. Se joacă cu atâţia poliţişti, cu atâţia oameni. Cred că e aici undeva în apropiere că tot timpul noi am ştiut că e plecat şi mi-a spus chiar şi poliţia că nu mai este prin ţară, că este plecat. Într-o bună zi l-am văzut că fuge din grădină de la o vecin”, a declarat mama Andei, pentru

La începutul lunii august au apărut informații potrivit cărora șeful Poliției Române le-ar fi cerut polițiștilor să găsească, printre apropiații lor, voluntari dispuși să participe la prinderea criminalului din Mureș. Emil Gânj este căutat de aproape o lună, dar fără rezultat.

Acuzații și tensiuni în Poliția Română, după crima din Mureș. Emil Gânj încă nu a fost prins

Ulterior, că aceste informații sunt false. Instituția a precizat că acțiunile de căutare sunt desfășurate doar de polițiști și forțe specializate, iar civilii nu participă la operațiuni. Oamenii legii le-au recomandat cetățenilor să nu intervină ci să sune la 112 dacă l-au văzut pe Emil Gânj.

La sfârșitul lunii iulie, sindicaliștii au acuzat condițiile grele în care lucrează polițiștii implicați în această misiune. Aceștia ar fi fost trimiși în mlaștini și păduri, fără echipamente de protecție adecvate, apă sau mâncare, fiind nevoiți să reziste peste 20 de ore în efort fizic extrem.

În replică, IPJ Mureș a negat aceste acuzații și a explicat că toți polițiștii implicați în căutarea lui Emil Gânj acționează „cu profesionalism, devotament şi în deplin respect faţă de jurământul depus, chiar şi în condiţii de efort fizic extrem”.