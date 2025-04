Mama vitregă a lui Bogdan Peșchir rupe tăcerea: „Vor să-l țină în arest până trec alegerile”. Ce spune despre banii donați pentru Călin Georgescu

Mama vitregă a lui Bogdan Peșchir, Angela, a vorbit în premieră, pentru FANATIK, despre dosarul tânărului acuzat că ar fi finanțat ilegal campania lui Călin Georgescu, determinându-i pe internauți, prin donații generoase, să-l susțină pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Mama vitregă a lui Bogdan Peșchir rupe tăcerea în dosarul campaniei lui Călin Georgescu

Angela, soția tatălui lui este ca o a doua mamă pentru Bogdan Peșchir. Ea a făcut dezvăluiri atât despre situația brașoveanului, cât și despre dosarul în care acesta este implicat. Angela Peșchir a declarat, pentru FANATIK, că este deranjată de lucrurile care s-au spus până acum despre Bogdan, multe dintre ele considerându-le umflate sau chiar neadevărate. De asemenea, ea susține că BogPR nu l-a întâlnit niciodată pe Călin Georgescu, dar spune că nu ar fi fost o problemă nici dacă cei doi ar fi fost în relații apropiate.

ADVERTISEMENT

împreună cu Petrică, tatăl lui Bogdan Peșchir, unde se ocupă cu acțiuni umanitare. Ea a dat detalii și despre mama biologică a lui BogPR, care trăiește intens tot ce se întâmplă cu fiul ei. De asemenea, Angela Peșchir a dezvăluit că mai are de luptă de dat, cea cu cancerul de care suferă.

Ce spune Angela Peșchir despre casa-cazemată a lui BogPR: „Nici nu era a lui”

FANATIK: Cum vedeți dosarul lui Bogdan Peșchir? Ce părere aveți despre acuzațiile care i se aduc?

ADVERTISEMENT

Angela, mama vitregă a lui Bogdan Peșchir: Eu sunt foarte supărată. În decembrie (în perioada alegerilor, n.r.) eu eram chiar în București. Atunci au început să apară pe internet, toate pozele acelea cu el, cu casa lui. Multe minciuni pe care eu le vedeam dar nu puteam să scriu nimic. Mă întrebam de ce nu au venit să ne întrebe care e adevărul, de ce nu ne-a contactat nimeni.

A apărut și numele meu acolo. Unii s-au grăbit să-și șteargă conturile de Facebook, dar noi nu avem ce să ascundem. Ce să ascunzi? Dacă interesa pe cineva adevărul, putea să ne contacteze. Să te uiți și să vezi atâtea minciuni, fără ca tu să poți să reacționezi… S-au luat câteva informații și s-au făcut câte o bombă, dar așa ceva nu se face.

ADVERTISEMENT

Mama vitregă, despre Bogdan Peșchir: „Nu-l cunoaște pe Călin Georgescu”

Care sunt minciunile la care vă referiți? Ce considerați că nu e adevărat din ce s-a spus?

Au fost multe. În primul rând, că are o casă în care se ascunde, o casa ca o cazemată, că face parte din tot felul de grupări, că e cu rușii. Nu are nicio legătură. Nici nu era casa lui, era o casă închiriată. Și nu era deloc ascunsă, era o casă normală, pe o stradă normală. Nici el nu se ascundea. Bogdan ar fi putut să vină la noi, în Austria și să își lase avocatul în țară, dar nu a vrut.

ADVERTISEMENT

El este nevinovat și spun asta pentru că îl cunosc foarte bine, e o persoană simplă, o persoană modestă. Ei au luat repede niște poze și au croit o poveste. Chiar dacă s-ar fi întâlnit cu domnul Georgescu, avea tot dreptul să facă asta, ca cetățea într-o țară liberă și democratică. Dar nu-l cunoaște pe Călin Georgescu.

Eu sunt plecată de 21 de ani din țară, soțul meu urmărește mai în amănunt totul, că el e pasionat de istorie, de politică.

Mama biologică a lui BogPR și mama vitregă, extrem de apropiate. Angela Peșchir susține că l-a chemat pe influencer în Austria, dar el a refuzat să plece din țară

Cu mama biologică a lui Bogdan Peșchir țineți legătura?

Da, suntem prietene. Am fost la mama lui Bogdan în decembrie, m-am întâlnit cu el, înainte de control. Și când am venit în vară din Austria, cu fiica mea cea mare, am dus-o la Brașov. Și ei au fost la noi, în septembrie. De asta spun, îl știu bine, fiind fiul soțului meu.

Cum a fost reuniunea de familie? Erați în țară chiar când s-au făcut perchezițiile în casa lui Bogdan? A luat, totuși, Bogdan în calcul să plece din România?

În decembrie, când eram la mama lui, Bogdan a venit acolo într-o seară și ne-a făcut o surpriză. Începuse deja nebunia cu anularea alegerilor. Dimineața urma să luăm avionul, iar în seara de dinainte ne-am întâlnit cu el, acolo. Noi i-am zis: ”tu ești o persoană liberă, nu ai nicio interdicție, poți să vii la noi în Austria, poți să mergi oriunde, plus că n-ai făcut nimic”. El nu avea interdicție și totuși n-a plecat. Dar dacă ar fi plecat, cu siguranță se inventa o nouă poveste. El nu a crut să plece din țară, pentru că a zis că e corect să rămână. De ce să plece, dacă în România e casa lui?

Dezvăluiri despre mega-percheziția din luna decembrie din casa lui BogPR: „El le-a arătat 24 de portofele, dar putea să le arate doar două, că nu știau ei”

Cum credeți că va continua acest dosar?



Așteptăm audierea de azi (miercuri, 2 aprilie, n.r.). Eu sunt, poate, cea mai optimistă persoană din lume, având în vedere situația din România. De-a lungul anilor, au ajuns multe persoane nevinovate în pușcărie. Mai ales pe vremea comunismului, când te condamnau doar pentru că citeai din Biblie. Nu mă pot pronunța, sincer, dar e destul de grav.

Când i-au făcut percheziția aia amănunțită, au vorbit cu el, iar Bogdan le-a arătat toate portofelele. Erau 24 de portmonee, el putea să le arate doar două, că nu știau ei (procurorii, n.r.). O persoană prea sinceră este Bogdan. A fost deschis, a mers mereu la București, a colaborat și dintr-odată apari cu mascații la ușă? De aici se vede că lucrurile au ajuns la extrem. Probabil, la un moment dat s-a schimbat planul. Am înțeles că unul din procurori ar fi zis că e bine să fie Peșchir în arest, măcar până trec alegerile. Nu au găsit dovezi nici până acum. Să scornească, e posibil, că la inventat sunt foarte pricepuți.

„Foarte mult a contat pentru moralul mamei lui și că familia este unită”

Mama biologică al lui Bogdan este la fel de încrezătoare ca dumneavoastră? Care e starea ei de spirit?

E și ea încrezătoare, dar a fost foarte afectată. Din fericire, am văzut că legătura pe care o are cu mine și soțul meu i-a făcut foarte bine. A fost o încurajare. Soțul meu s-a dus acolo, cu fratele lui Bogdan, a stat cu ea și cu bunica lui Bogdan. Foarte mult a contat pentru moralul mamei lui că familia este unită.

Și pentru mine e greu, chiar dacă e doar fiul soțului meu, vă dați seama cum e pentru mama lui! Bogdan avea firma lui, își plătea taxele, făcea donații și cam asta era viața lui. Citea, ăsta era hobby-ul lui. Nu era implicat în politică.

Angela Peșchir: „Noi de 30 de ani facem campanii umanitare”

Ce ne puteți spune despre donațiile pe care Bogdan Peșchir le făcea pe TikTok? Am văzut că și dumneavoastră aveți, în Austria, o asociație caritabilă

Noi, de 30 de ani facem campanii umanitare. Facem voluntariat. Am trimis tiruri întregi în România, ar trebui România să se laude cu familia Peșchir. N-a fost lună să nu trimitem pachete spre România, gratuit, cu ajutorul voluntarilor.

Am multe proiecte, nici nu am apucat să le pun pe toate pe internet. Și acum o să merg la închisoarea de femei Târgșor, sunt multe proiecte. Avem la Gara de Nord proiectul ”O masă caldă pentru oamenii străzii”, tot de noi început, cu asociația „O inimă pentru viață”. Toată familia suntem așa, cu voluntariat, cu donații. Ne place să ajutăm.

Cât despre Bogdan, el putea să își cumpere case, dar a preferat să doneze. Așa i-a făcut lui bine și așa e toată familia noastră. Sunt multe donații care nu sunt acolo, pe toate listele alea. Dacă ar trebui să fac liste, nici eu nu cred că mi-aș aduce aminte de toate donațiile, că nu ăsta e scopul, să ne lăudăm. Dar să te aresteze că ai făcut donații, mi se pare deja… Nu suntem nici în comunism măcar, suntem înainte de comunism. Faci donații și te arestează, na, poftim.

„Bogdan e așa de liniștit, că abia scoate două-trei cuvinte”

Cum l-ați descrie pe Bogdan? Cum e în viața de zi cu zi? S-a ferit foarte mult să își arate chipul, părea destul de retras și și chestia asta ar fi putut alimenta anumite suspiciuni…

Bogdan e așa o persoană blândă, pentru mine e așa un exemplu. Nu era genul care să se bată sau să mintă. Nu-mi pot imagina prin ce trece. Știu că îi este greu și lui, căci s-a trezit dintr-odată în toată povestea. E așa de liniștit, că abia scoate două-trei cuvinte. Au greșit ținta, că lor le trebuia un țap ispășitor.

Dumneavoastră ați luat vreodată în calcul posibilitatea ca Bogdan să ajungă în arest după reținerea de 24 de ore?

Nu, sincer. Eu eram sigură că după cele 24 de ore, îl vor lăsa liber. Nu știu ce condiții sunt în închisorile din România. Totuși, când ești privat de libertate, nici nu mai contează ce condiții ai acolo. Aici, în Austria au condiții de hotel, dar la ce folos dacă nu ești liber? Așa e și în spitale aici, lux. Câteodată mai glumesc, le mai zic austriecilor că România e în urmă cu 100 de ani. Și să te trezești dintr-odată la închisoare, când ai cazierul curat, nu ai făcut nimic, mi se pare foarte greu de dus. El nu e obișnuit cu violențe și cu minciuni.

Mama vitregă a lui Bogdan Peșchir, într-o mare cumpănă: „Am terminat chimioterapia”

Am înțeles că și dumneavoastră treceți printr-o cumpănă, de cu totul altă natură, cu cancerul. Cum sunteți acum?

Acum sunt mai bine, am terminat chimioterapia. Urmează să am o operație de tăiere și reconstrucție a sânului, pe la sfârșitul lui aprilie. Mai sunt câteva tratamente de făcut, dar important este că sunt bine.

Bogdan Peșchir a fost arestat pe 21 martie 2025 pentru 30 de zile, acuzat că este omul din umbră care a finanțat pe TikTok, prin donații către mai multe persoane care și-au arătat, apoi, susținerea pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. BogPOR a ajuns în fața instanței miercuri, 2 aprilie, pentru a afla dacă va rămâne în spatele gratiilor, atacând decizia dată acum câteva zile.