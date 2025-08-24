Sport

Lăudat de Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2, Mamadou Thiam face apel la calm: „Nu sunt îngrijorat”

Mamadou Thiam a bifat prima apariție în tricoul FCSB la meciul cu FC Argeș. Din nefericire pentru atacantul senegalez, campioana României a cedat categoric, scor 0-2
Răzvan Rădulescu
25.08.2025 | 00:46
Laudat de Gigi Becali dupa FCSB FC Arges 02 Mamadou Thiam face apel la calm Nu sunt ingrijorat
Mamadou Thiam a debutat în tricoul FCSB în înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-2. Foto: sport.pictures.eu.

FCSB continuă seria nefastă din SuperLiga. Duminică seară, pe Arena Națională, campioana României a pierdut cu nou-promovata FC Argeș, scor 0-2. Mamadou Thiam, pe care Gigi Becali l-a adus de la Universitatea Cluj, a fost introdus la pauză și a bifat primele minute în tricoul roș-albastru.

Mamadou Thiam, prima reacție după debutul la FCSB: „Nu suntem îngrijorați”

FCSB a ajuns la 5 meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga. Cireașa de pe tort pentru echipa patronată de Gigi Becali a fost înfrângerea de pe teren propriu cu FC Argeș, scor 0-2. Mamadou Thiam a debutat pentru roș-albaștri, fiind introdus pe teren în locul lui Olaru.

Fostul atacant de la Universitatea Cluj nu disperă chiar dacă situația la FCSB nu este deloc una plăcută. „(n.r. cum a fost primul meci pentru FCSB?) Am avut control asupra meciului, nu am marcat. Nu suntem îngrijorați, am avut posibilități de a marca, nu le-am folosit. (n.r. Craiova se distanțează) Da, uneori o echipă poate merge mai bine.

Cred că vom fi tot mai buni. Am fost primit foarte bine, îmi place să joc cu colegii. Jucăm fotbal ofensiv, am nevoie de mai multe meciuri. Sunt pregătit, sunt gata să joc, abia aștept să am mai multe minute, să reușesc mai multe lucruri”, a declarat Mamadou Thiam, la finalul meciului.

Mamadou Thiam, extrem de optimist după FCSB – FC Argeș 0-2: „Putem recupera distanța”

Deși este la un pas de calificarea în grupa XXL din UEFA Europa League, FCSB nu o duce la fel de bine în campionat. Campioană în SuperLiga în ultimii doi ani, FCSB are doar 5 puncte adunate în 7 etape și ocupă locul 12 în ierarhie, la 14 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

„Problema e că nu am înscris. Dacă eu marcam, probabil că reușeam să câștigăm. Sper să o fac data viitoare. (n.r. care e starea de spirit în vestiar?) Nu suntem îngrijorați. Unele echipe au început prost, altele mai bine.

Avem de recuperat. Cu calitatea noastră, putem face asta. Putem recupera distanța. FCSB a făcut-o mereu, de ce nu și în acest sezon? Nu sunt îngrijorat”, au fost cuvintele lui Mamadou Thiam, despre care Gigi Becali a mărturisit că va fi titular.

