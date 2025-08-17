Sport

Mamadou Thiam la FCSB!? Prima reacție a lui Gigi Becali, chiar înaintea derby-ului cu Rapid

Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Mamadou Thiam să semneze cu FCSB în această vară. Fotbalistul își dorește să plece de la U Cluj.
FANATIK
17.08.2025 | 19:33
Mamadou Thiam la FCSB Prima reactie a lui Gigi Becali chiar inaintea derbyului cu Rapid
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a vorbit despre posibilitatea ca Mamadou Thiam să semneze cu FCSB. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Mamadou Thiam i-a anunțat pe cei din conducerea lui U Cluj că își dorește să plece în această vară, iar în spațiul public a apărut varianta unui transfer la FCSB. Gigi Becali, care l-a dorit în sezonul trecut pe fotbalistul senegalez, a vorbit despre această posibilitate.

ADVERTISEMENT

Mamadou Thiam la FCSB? Ce a declarat Gigi Becali

FCSB a oferit 800.000 de euro în februarie celor de la U Cluj pentru Mamadou Thiam, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, însă ardelenii au refuzat oferta la acel moment. Posibilitatea ca jucătorul să semneze cu gruparea „roș-albastră” a revenit în actualitate după ce acesta a cerut să plece de la „U”, însă Gigi Becali a afirmat că nu îl dorește pe senegalez în acest moment.

„Nu e adevărat! Nu ne interesează! Am vrut să-l luăm când am vrut, ne-au spus că nu putem să-l luăm, că nu-i transferabil și gata! Nici n-am mai discutat de atunci nimic”, a declarat patronul celor de la FCSB pentru prosport.ro.

ADVERTISEMENT

Mamadou Thiam a revenit la U Cluj în vara anului trecut, după un sezon petrecut în Asia. În actuala stagiune, „vârful” a evoluat în șapte partide, marcând două goluri, ambele în Superligă: în victoria cu Metaloglobus (4-1) și în remiza cu Hermannstadt (2-2).

Probleme în atac pentru FCSB în startul sezonului

Campioana a avut un start dificil în noul sezon, atât pe plan intern, cât și în Europa, iar absențele din compartimentul ofensiv au jucat un rol important. Revenit la gruparea „roș-albastră” în această vară, după despărțirea de Farul, Denis Alibec s-a accidentat și a evoluat în doar trei partide. FANATIK a dezvăluit când va reveni pe gazon experimentatul atacant.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Daniel Bîrligea a lipsit la rândul său până la finalul lunii trecute. Chiar dacă acesta a revenit între timp, există în continuare posibilitatea ca FCSB să mai transfere un atacant în această vară, ținând cont de numărul mare de meciuri pe care „roș-albaștrii” îl vor disputa.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Gigi Becali a vorbit despre acest aspect. „Să vedem cum se prezintă Alibec. În funcție de cum se prezintă Alibec, vom decide dacă mai aducem un atacant”, a transmis omul de afaceri.

ADVERTISEMENT
  • 1 milion de euro este cota lui Mamadou Thiam, conform transfermarkt
  • 30 de ani are atacantul senegalez
2.57 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul Rapid - FCSB
Mirel Rădoi, anunț-șoc după victoria cu Csíkszereda! Oltenii așteaptă un nou atacant. „Vedem...
Fanatik
Mirel Rădoi, anunț-șoc după victoria cu Csíkszereda! Oltenii așteaptă un nou atacant. „Vedem ce este pe piață”
Live video Manchester United – Arsenal 0-1, în etapa 1 din Premier League....
Fanatik
Live video Manchester United – Arsenal 0-1, în etapa 1 din Premier League. A început repriza secundă!
Andrei Borza, criticat de impresarul său. „A înțeles că nu e normal”. I-a...
Fanatik
Andrei Borza, criticat de impresarul său. „A înțeles că nu e normal”. I-a dat exemplul lui Alex Dobre
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!