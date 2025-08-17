Mamadou Thiam la FCSB!? Prima reacție a lui Gigi Becali, chiar înaintea derby-ului cu Rapid

Mamadou Thiam i-a anunțat pe cei din conducerea lui U Cluj că își dorește să plece în această vară, iar în spațiul public a apărut varianta unui transfer la FCSB. Gigi Becali, care l-a dorit în sezonul trecut pe fotbalistul senegalez, a vorbit despre această posibilitate.
FCSB a oferit 800.000 de euro în februarie celor de la U Cluj pentru Mamadou Thiam, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, însă ardelenii au refuzat oferta la acel moment. Posibilitatea ca jucătorul să semneze cu gruparea „roș-albastră” a revenit în actualitate după ce acesta a cerut să plece de la „U”, însă Gigi Becali a afirmat că nu îl dorește pe senegalez în acest moment.
„Nu e adevărat! Nu ne interesează! Am vrut să-l luăm când am vrut, ne-au spus că nu putem să-l luăm, că nu-i transferabil și gata! Nici n-am mai discutat de atunci nimic”, a declarat patronul celor de la FCSB pentru prosport.ro.
Mamadou Thiam a revenit la U Cluj în vara anului trecut, după un sezon petrecut în Asia. În actuala stagiune, „vârful” a evoluat în șapte partide, marcând două goluri, ambele în Superligă: în victoria cu Metaloglobus (4-1) și în remiza cu Hermannstadt (2-2).
Campioana a avut un start dificil în noul sezon, atât pe plan intern, cât și în Europa, iar absențele din compartimentul ofensiv au jucat un rol important. Revenit la gruparea „roș-albastră” în această vară, după despărțirea de Farul, Denis Alibec s-a accidentat și a evoluat în doar trei partide. FANATIK a dezvăluit când va reveni pe gazon experimentatul atacant.
Daniel Bîrligea a lipsit la rândul său până la finalul lunii trecute. Chiar dacă acesta a revenit între timp, există în continuare posibilitatea ca FCSB să mai transfere un atacant în această vară, ținând cont de numărul mare de meciuri pe care „roș-albaștrii” îl vor disputa.
Gigi Becali a vorbit despre acest aspect. „Să vedem cum se prezintă Alibec. În funcție de cum se prezintă Alibec, vom decide dacă mai aducem un atacant”, a transmis omul de afaceri.