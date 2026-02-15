Sport

Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei. Exclusiv

FCSB nu se va putea baza pe Mamadou Thiam la partida cu Universitatea Craiova, din Bănie, asta după ce atacantul s-a accidentat la antrenamentele de dinaintea confruntării.
Cristi Coste
15.02.2026 | 18:52
Mamadou Thiam nu este in lot pentru Universitatea Craiova FCSB Ce sa intamplat cu atacantul campioanei Exclusiv
Mamadou Thiam s-a accidentat și nu e în lot pentru Craiova - FCSB
Duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB va fi unul în care atacantul oaspeților, Mamadou Thiam, nu va putea să fie pe teren pentru a-și ajuta colegii din cauza unei accidentări suferite la antrenamentele ce au precedat partida.

Mamadou Thiam s-a accidentat și nu joacă în Universitatea Craiova – FCSB

Vești proaste pentru cei de la FCSB înainte de meciul cu Universitatea Craiova, unul care s-ar putea dovedi crucial în lupta pentru obținerea unui loc de play-off. Unul dintre cei mai în formă jucători, Mamadou Thiam, nu a fost trecut pe foaia de joc, iar FANATIK a aflat ce s-a întâmplat cu atacantul trupei bucureștene.

Fotbalistul francez s-a accidentat la unul dintre antrenamentele ce au precedat partida cu Universitatea Craiova și din acest motiv nu a fost inclus în lot. Thiam a suferit o ruptură musculară, la nivelul inghinalilor, și momentan se pare că va lipsi la mai multe partide. Acum, cei de la FCSB vor fi nevoiți să spere că Daniel Bîrligea va continua să fie inspirat și să aibă evoluțiile bune din ultimul timp.

  • 30 de meciuri, 5 goluri și 1 pasă de gol are Thiam în acest sezon la FCSB.

Cum arată echipa trimisă de Elias Charalambous în duelul cu Universitatea Craiova: M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Zima, Udrea, Dawa, Dăncuș, Kiki, M. Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, A. Stoian, D. Popa

În lipsă de soluții, cei de la FCSB au pe banca de rezerve 3 portari, plus doi tineri care au evoluat foarte puțin, Dăncuș și David Popa.

Cum vor cei de la FCSB să-l recupereze repede pe Mamadou Thiam. Atacantul ar putea merge în Serbia

Importanța lui Mamadou Thiam în planurile celor de la FCSB nu trebuie neglijată, iar stafful campioanei și-a făcut deja planul cu privire la atacantul francez. Se pare că jucătorul urmează să meargă în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevici, acolo unde foarte des se duc fotbaliști ai campioanei României.

Florin Tănase și Juri Cisotti au fost puși pe picioare de aceasta, însă golgheterul celor de la FCSB s-a accidentat din nou, la duelul cu Craiova din Cupa României, și ar putea să facă din nou o vizită în Serbia.

Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
