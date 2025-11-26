Mamadou Thiam, pregătit să iasă la rampă în Steaua Roșie – FCSB: „Este o șansă bună”

ADVERTISEMENT

FCSB are nevoie de trei puncte în deplasarea de la Steaua Roşie Belgrad pentru a reveni pe locurile calificante în play-off din Europa League. Roş-albaştrii vor să spele cele trei înfrângeri la rând cu o victorie de prestigiu la Belgrad.

Mamadou Thiam, încrezător înainte de Steaua Roşie – FCSB

la Belgrad. Atacantul campioanei a declarat înainte de meci despre faptul că echipa e motivată să ia cele trei puncte:

„Vrem să câştigăm această confruntare. Am auzit de acest club şi ştiu că atmosfera este extraordinară. Abia aşteptăm să jucăm în această atmosferă. Cred că avem un lot foarte bun şi este o şansă bună să ne arătăm calităţile mâine seara.

Dacă lipseşte un jucător nu se simte atât de mult pentru că suntem peste 20 de jucători foarte buni. Jucăm la victorie, nu am venit aici să pierdem. O să facem tot posibilul să câştigăm. Vom da totul”, a spus atacantul.

Thiam, pregătit de infern: „Va fi o atmosferă nebună”

Thiam a vorbit şi despre atmosfera de la Belgrad, spunând că , pe un stadion istoric. Atacantul e conştient de faptul că e o şansă mare să se remarce:

Abia aştept meciul de joi seara. Cred că va fi o atmosferă nebună, este foarte frumos să joci într-o astfel de atmosferă. Sunt trei puncte. Abordăm toate meciurile la fel şi ştim că dacă vom câştiga cu Steaua Roşie vom reveni pe un loc mult mai bun.

Fiecare meci e o oportunitate să îţi arăţi calităţile. Aşa că la fiecare meci dau 100%”, a spus Mamadou Thiam la conferinţa premergătoare meciului de la Belgrad.