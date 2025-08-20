Gigi Becali, pus în gardă după transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: „Nu pare a fi profesionalism. Pentru mine băiatul ăsta nu există”

Mamadou Thiam a plecat de la U Cluj, după ce în primă fază nu s-a prezentat la antrenamentele echipei. Decizia jucătorului franco-senegalez nu a fost deloc pe placul conducerii „șepcilor roșii”.

ADVERTISEMENT

Reacții acide după ce Mamadou Thiam a refuzat să vină la antrenamentele lui U Cluj

Prezent în studioul , fostul atacant Sabin Ilie a avut o reacție vehementă la adresa lui Thiam și consideră că acesta are un comportament total neprofesionist. În noaptea dintre marți și miercuri, 19 și 20 august, .

”Thiam, la fel ca și acum doi ani. A avut ofertă, a vrut să plece, același comportament. Atunci avea o clauză de reziliere și îl înțelegeai. Ei l-au dat, au luat niște bani și a venit înapoi gratis. Lucrul ăsta l-a speculat și el”, a spus Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

”Nu pare a fi profesionalism. Orice jucător pleacă de la echipă când vrea? Când pleacă un jucător trebuie să aștepte. Vorbim la nivelul lui U Cluj. Trebuie să știi la fiecare pas ce te așteaptă, nu poți să nu vii 5 zile la antrenament, mă duc să negociez prin alte părți. Clubul trebuie să facă primul pas. Dacă cluburile sunt de acord, atunci jucătorul poate să aibă pretenții.

Dacă nu mai vine la antrenament, să nu mai vină deloc. Nu trebuie să părăsești clubul până nu ai ceva concret sau cu acordul clubului. Nu te duci tu să negociezi că ai impresar. Sau să te rogi de un jucător să nu plece. Păi dacă ăla vrea să-ți plece te mai rogi tu de el să stea la echipă?”, a declarat Sabin Ilie.

ADVERTISEMENT

Mamadou Thiam, comparație cu Louis Munteanu: „E golgheterul României”

Jurnalistul Marius Mitran a anticipat că Mamadou Thiam va pleca de la Universitatea Cluj, deoarece Neluțu Sabău nu va mai vrea să lucreze cu el. ”Cred că Thiam a plecat, tocmai că e Neluțu Sabău. Tocmai am vorbit cu Cristi Balaj apropo de Louis Munteanu și plecarea de la CFR Cluj. A existat vreo reacție de genul ăsta?

ADVERTISEMENT

Și e Louis Munteanu, putea să spună că e golgheterul României. Nu, ăsta e un comportament profesionist și asta înseamnă niște pași în carieră pe care îi așteptăm și pe care cu siguranță Louis Munteanu îi va face. Thiam intră în categoria asta, și nu e singurul la noi în campionat. Nu poți să permiți așa ceva”, a afirmat Mitran

”Eu îmi permiteam să fac așa ceva pe vremuri când jucam la Steaua? Cu domnul Alexandrescu, cu domnul Oțelea, că îmi tremura cămașa pe mine când mă duceam să mă întâlnesc cu granzii sportului. Cum să-ți permiți să pleci așa că ai o ofertă. N-ai cum. Ai făcut pasul să pleci, păi pleacă nene.

ADVERTISEMENT

El nu-i respectă nici pe colegii lui, pe nimeni. Uite Băluță de la FCSB, cel mai bun exemplu. A stat, s-a antrenat, cu toate că nu-i convenea, până a avut o ofertă concretă, au plătit clauza și a plecat. Eu dacă aș fi fost președintele lui U Cluj, pentru mine băiatul acesta nu ar mai fi existat. Cum să mă bazez eu pe el”, a precizat Sabin Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.