Mamadou Thiam se află în negocieri avansate după despărțirea de FCSB! Atacantul este aproape să semneze într-un campionat important al Europei

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Mamadou Thiam (31 de ani) este foarte aproape să se înțeleagă cu o nouă echipă, la puțin timp după ce nu a mai continuat alături de FCSB. Atacantul senegalez ar putea deveni coleg cu alți doi foști fotbaliști din SuperLiga României după ce Gigi Becali nu și l-a mai dorit la echipă.

Mamadou Thiam, discuții avansate cu o echipă din prima ligă a Greciei

La FCSB nu a mai avut loc, iar acum este foarte aproape să semneze cu o echipă din prima ligă a Greciei. Este vorba despre Iraklis Salonic, formație nou-promovată pe prima scenă a fotbalului elen. Dacă va ajunge în cele din urmă să se alăture grecilor, Thiam Elvir Koljic și Yohan Roche. Atacantul african va fi antrenat de Walter Mazzari dacă va semna cu Iraklis.

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„Mamadou Thiam este alesul celor de la Iraklis pentru a-și întări linia ofensivă, iar clubul alb-albastru este în negocieri avansate pentru transferul său. Iraklis face demersuri pentru a-l achiziționa pe atacantul francez în vârstă de 31 de ani, cu scopul de a-și încheia mutările pe piața transferurilor și de a-și contura lotul în perspectiva noului sezon”, au scris grecii de la .

Gigi Becali a renunțat la Thiam, deși în urmă cu 6 luni îl vedea peste Bîrligea

Suporterii echipei FCSB deja s-au învățat cu schimbările peste noapte la 180 de grade ale patronului. Deși omul de afaceri a renunțat fără resentimente la atacantul senegalez, căruia nu i-a mai prelungit contractul.

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„I-a zis MM înainte de meci că e puternic și un singur lucru trebuie să facă, să nu piardă mingea. Dacă pierzi mingea, îl enervezi pe patron. Și nu a pierdut-o. Cel mai bun sfat i l-a dat. Păi eu schimb de nebun? Schimbările s-au făcut forțate toate, numai Bîrligea, am considerat că obosește fundașii centrali. Și a alergat, nu ai ce să-i spui. (n.r. despre Bîrligea) Nouă ne arde de pedepse? Nu. E presiune de valoare. E mai bun Thiam decât el”, declara Gigi Becali după o victorie cu 2-1 în fața celor de la FC Botoșani.