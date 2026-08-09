Sport

Mamadou Thiam se află în negocieri avansate după despărțirea de FCSB! Atacantul este aproape să semneze într-un campionat important al Europei

La scurt timp după ce s-a despărțit de FCSB, Mamadou Thiam este foarte aproape să pună cerneala pe un nou contract! Ce echipă din străinătate este interesată de serviciile senegalezului
Ciprian Păvăleanu
09.08.2026 | 18:50
Mamadou Thiam se afla in negocieri avansate dupa despartirea de FCSB Atacantul este aproape sa semneze intrun campionat important al Europei
ULTIMA ORĂ
La puțin timp după ce s-a despărțit de FCSB, Mamadou Thiam se află în discuții avansate cu o echipă din Grecia. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Mamadou Thiam (31 de ani) este foarte aproape să se înțeleagă cu o nouă echipă, la puțin timp după ce nu a mai continuat alături de FCSB. Atacantul senegalez ar putea deveni coleg cu alți doi foști fotbaliști din SuperLiga României după ce Gigi Becali nu și l-a mai dorit la echipă.

Mamadou Thiam, discuții avansate cu o echipă din prima ligă a Greciei

La FCSB nu a mai avut loc, iar acum este foarte aproape să semneze cu o echipă din prima ligă a Greciei. Este vorba despre Iraklis Salonic, formație nou-promovată pe prima scenă a fotbalului elen. Dacă va ajunge în cele din urmă să se alăture grecilor, Thiam va fi coleg cu alți doi foști fotbaliști din SuperLiga României: Elvir Koljic și Yohan Roche. Atacantul african va fi antrenat de Walter Mazzari dacă va semna cu Iraklis.

ADVERTISEMENT

„Mamadou Thiam este alesul celor de la Iraklis pentru a-și întări linia ofensivă, iar clubul alb-albastru este în negocieri avansate pentru transferul său. Iraklis face demersuri pentru a-l achiziționa pe atacantul francez în vârstă de 31 de ani, cu scopul de a-și încheia mutările pe piața transferurilor și de a-și contura lotul în perspectiva noului sezon”, au scris grecii de la sport24.gr.

Gigi Becali a renunțat la Thiam, deși în urmă cu 6 luni îl vedea peste Bîrligea

Suporterii echipei FCSB deja s-au învățat cu schimbările peste noapte la 180 de grade ale patronului. Deși Gigi Becali declara despre Mamadou Thiam, în urmă cu jumătate de an, că este peste Daniel Bîrligea, omul de afaceri a renunțat fără resentimente la atacantul senegalez, căruia nu i-a mai prelungit contractul.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți...
Digi24.ro
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei

„I-a zis MM înainte de meci că e puternic și un singur lucru trebuie să facă, să nu piardă mingea. Dacă pierzi mingea, îl enervezi pe patron. Și nu a pierdut-o. Cel mai bun sfat i l-a dat. Păi eu schimb de nebun? Schimbările s-au făcut forțate toate, numai Bîrligea, am considerat că obosește fundașii centrali. Și a alergat, nu ai ce să-i spui. (n.r. despre Bîrligea) Nouă ne arde de pedepse? Nu. E presiune de valoare. E mai bun Thiam decât el”, declara Gigi Becali după o victorie cu 2-1 în fața celor de la FC Botoșani.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: așteptată în rochie de mireasă lângă Ronaldo, Georgina a surprins...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: așteptată în rochie de mireasă lângă Ronaldo, Georgina a surprins pe toată lumea!
Cine arbitrează returul U. Craiova – KuPS! A condus cel mai tare meci...
Fanatik
Cine arbitrează returul U. Craiova – KuPS! A condus cel mai tare meci al FCSB-ului în Europa League
Decizia luată de Marius Baciu în privinţa lui Ştefan Târnovanu! Ce se întâmplă...
Fanatik
Decizia luată de Marius Baciu în privinţa lui Ştefan Târnovanu! Ce se întâmplă cu portarul după ce a fost lăsat în afara lotului
Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Chindia, victorie lejeră cu Metaloglobus în ultimul...
Fanatik
Liga 2, LIVE VIDEO etapa 2. Chindia, victorie lejeră cu Metaloglobus în ultimul meci al rundei. Cum arată clasamentul
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la...
iamsport.ro
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la TV, pe chiloțăreală! Nu te compari cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!