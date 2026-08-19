Sport

Mamadou Thiam și-a găsit echipă după despărțirea de FCSB! Atacantul, gata de o nouă provocare: „Da, am semnat!”

Mamadou Thiam (31 de ani) a plecat din România! Atacantul este gata de o nouă aventură, într-o țară în care nu a mai evoluat până acum
Catalin Oprea
19.08.2026 | 18:01
Mamadou Thiam sia gasit echipa dupa despartirea de FCSB Atacantul gata de o noua provocare Da am semnat
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Mamadou Thiam, într-o partidă FCSB - U Cluj / Foto: Sport Pictures
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Mamadou Thiam a încheiat socotelile cu FCSB, iar acum este pregătit pentru un nou capitol în cariera sa. Atacantul a ajuns la un acord cu formația turcă Sariyer, din liga secundă, și a confirmat mutarea.

Mamadou Thiam va juca în Turcia

Pentru atacantul francez de origine senegaleză, Turcia va fi a șaptea țară în care va evolua, după experiențele din Franța, Anglia, Belgia, România, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

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De data aceasta, Mamadou Thiam va evolua în eșalonul secund al fotbalului din Turcia, la Sariyer. Atacantul a recunoscut că a semnat contractul și este gata să înceapă antrenamentele.

Da, am semnat! Sunt gata din nou de fotbal”, a transmis fotbalistul, conform gsp.ro.

Inițial, fotbalistul era anunțat foarte aproape de formația greacă Iraklis Salonic, însă mutarea nu s-a mai realizat. Atacantul a preferat să meargă în Turcia, la Sariyer, echipă care a terminat sezonul precedent pe locul 12.

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Noua formație a lui Mamadou Thiam are un început de sezon bun, cu patru puncte adunate în primele două runde. Podiumul este format din Manisa SK, Kayserispor și Bursaspor, toate cu maximum de puncte.

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Cine este Mamadou Thiam

Mamadou Thiam a ajuns la FCSB în vara anului trecut, de la U Cluj, după ce Gigi Becali a decis să plătească 50.000 de euro în schimbul jucătorului crescut în academia lui Dijon. De asemenea, Andrei Gheorghiță a fost cedat de roș-albaștri către „studenți” în contul acestei afaceri.

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Francezul avea unul dintre cele mai mari salarii din echipă – aproximativ 30.000 de euro, dar randamentul nu a fost unul pe măsură. A reușit să marcheze doar trei goluri și să ofere o singură pasă decisivă în cele 29 de apariții în campionat pentru FCSB.

Mamadou Thiam, care poate juca și în benzile terenului, în special în stânga, este cotat la 650.000 de euro, conform transfermarkt.de, și a mai evoluat pentru formațiile Dijon, Clermont, Barnsley, Oostende, Nancy și Al Arabi.

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