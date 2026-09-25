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Plecat de la FCSB după un sezon în care nu a reușit să se impună la roș-albaștri, Mamadou Thiam (31 de ani) spera să-și găsească ritmul în Turcia. Lucrurile nu stau însă deloc mai bine pentru atacantul francez. Fotbalistul, pentru care Gigi Becali a cheltuit o avere, evoluează acum la Sariyer, în liga secundă.

Mamadou Thiam, doar 22 de minute pentru Saryer

Mamadou Thiam a plecat liber de contract de la FCSB la finalul sezonului 2025-2026, E vorba de Saryer, acolo unde francezul a bifat până acum patru apariții în campionat, de fiecare dată intrând din postura de rezervă. În total, atacantul în vârstă de 31 de ani, care are și cetățenie senegaleză, a strâns numai 22 de minute, fără să înscrie și fără să ofere vreo pasă decisivă.

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Mai mult, a rămas rezervă neutilizată în alte șase partide. Cifrele sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât vorbim despre un fotbalist care, în urmă cu câteva luni, era unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la FCSB.

Gigi Becali a plătit enorm pentru Thiam

Atacantul a fost foarte apreciat pentru evoluțiile de la U Cluj, acolo unde, în 78 de meciuri, a dat 22 de goluri și 8 assist-uri. Pentru a-l aduce la FCSB, latifundiarul din Pipera a plătit 50.000 de euro către U Cluj și, în plus, l-a cedat definitiv pe Andrei Gheorghiță la gruparea de la poalele Feleacului.

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Efortul financiar al lui Gigi Becali nu s-a oprit însă aici. Mamadou Thiam a primit la FCSB un salariu de 30.000 de euro pe lună, remunerație care îl plasa în momentul transferului printre cei mai bine plătiți fotbaliști ai campioanei României. În perioada petrecută la FCSB, costurile salariale cu atacantul s-au ridicat la aproximativ 333.000 de euro.

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Dacă adăugăm și cei 50.000 de euro plătiți Universității Cluj, rezultă o investiție directă de aproximativ 383.000 de euro. Iar socoteala nu include valoarea lui Andrei Gheorghiță, jucător la care FCSB a renunțat definitiv pentru ca transferul lui Mamadou Thiam să poată fi realizat. Din această perspectivă, costul real al operațiunii se apropie și mai mult de jumătate de milion de euro.

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Investiția lui Becali în Thiam, nejustificată

Randamentul lui Thiam nu s-a apropiat însă de nivelul investiției făcute de Gigi Becali. În sezonul 2025-2026, Mamadou Thiam a bifat 29 de apariții în SuperLiga pentru FCSB, însă a reușit numai 3 goluri și o pasă decisivă, în 1011 minute petrecute pe teren. Cel mai important moment al aventurii sale în tricoul roș-albastru rămâne de pe tabloul principal din UEFA Europa League. Acum, francezul a ajuns într-o situație și mai ingrată. E doar rezervă la echipa de pe locul 5 din a doua ligă a Turciei.