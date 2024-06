“Mămălicki, vai de ei!” Cine e actuala națională a Bulgariei, care nu s-a mai calificat la EURO de 20 de ani și a terminat preliminariile pe ultimul loc

Partida este programată pe stadionul Steaua, cu începere de la ora 21.30.

Bulgaria n-a mai fost la Campionatul European de 20 de ani

În stilul caracteristic, selecționerul Edi Iordănescu a catalogat meciul cu Bulgaria, ca fiind foarte dificil. “Trebuie să tratăm cu seriozitatea maximă, pentru că avem o Bulgarie foarte motivată. Sunt foarte mulți ani de când nu am mai reuşit să câştigăm împotriva Bulgariei. E o echipă în perioada de tranziție, de reconstrucție, dar uitați-vă pe ultimele rezultate. Au schimbat antrenorul şi apoi au produs un 2-2, cu Ungaria, apoi un 2-2 cu Serbia”, a spus antrenorul naționalei.

Bulgaria de azi este însă departe, la ani lumină, de naționala care făcea furori la Mondialul din SUA, acum trei decenii, când ajungea în semifinale. O națională în care strălucea Hristo Stoicikov, cel care ulterior, în 2006, avea să lanseze celebra expresie la adresa jurnaliștilor români: “Mamalicki, go home!” Stoicikov era atunci selecționerul Bulgariei, post în care a stat între 2004 și 2007.

Naționala Bulgariei a ratat calificarea la EURO 2024, după ce a terminat în grupă pe ultimul loc. Vecinii de la sud de Dunăre au avut patru egaluri și patru înfrângeri, într-o grupă din care au mai făcut parte Ungaria, Serbia, Muntenegru și Lituania.

Bulgaria n-a mai fost la un turneu final de EURO din 2004, când a terminat competiția cu trei înfrângeri. La Mondiale, bulgarii sunt ca noi. N-au mai prins turneul final din 1998.

Ilian Iliev a antrenat în paralel naționala și Cerno More Varna

Pe finalul parcursului dezastruos din preliminariile EURO 2024, Federația de la Sofia l-a numit selecționer pe Ilian Iliev, antrenorul lui Cerno More Varna, care a rămas însă și la club. Cerno More a terminat sezonul pe locul 3.

În 2024, Bulgaria a învins cu Tanzania cu 1-0 și a făcut egal, 1-1 cu Azerbaidjan. Liderul bulgarilor este atacantul Kiril Despodov, de la PAOK Salonic. El e și căpitanul echipei și are 47 de selecții și 13 goluri la națională.

Bulgarii au la națională mulți jucători din campionatul intern, de la Ludogorets Razgrad (campioană), CSKA Sofia, Slavia Sofia și Cerno More.

Între ei este și Ilian Iliev, fiul selecționerului, care are același nume ca tatăl său. Iliev jr. e mijlocaș, are 24 de ani și joacă la Cerno More, unde e împrumutat de la Apollon Limassol.

Stranierii Bulgariei joacă la Leeds (Gruev), Spezia (Hristov), Sion (Rusev), Zwolle (Krasev), Slask Wroclaw (Petkov și Petrov), Cremonese (Antov) sau CF Montreal (Yankov).

Despodov e cel mai bine cotat bulgar, la 7 milioane de euro

Cel mai bine cotat bulgar este Despodov (PAOK) – 7 milioane de euro. După el vine Kratsev (Zwolle) – 3 milioane de euro. Golgheterul campionatului bulgar este Alexander Kolev, de la Krumovgrad, cu 15 goluri.

“Ne dorim să facem un meci foarte bun, ca să ne pregătim cât mai bine pentru Liga Naţiunilor. Acest meci cu România e un prilej bun de a ne ridica încrederea în forţele proprii. Cu cât sunt mai multe meciuri împotriva unor formaţii puternice, cu atât e mai bine pentru moralul nostru. Aşa că fiecare echipă va lupta pentru a câştiga”, a spus tehnicianul bulgarilor.

Nu i-am mai învins din 1989, din preliminariile CM 1990

Bulgaria a fost, pe timpul comunismului, unul dintre adversarii tradiționali ai României din amicale, dar după Revoluție ne-am întâlnit doar în meciuri oficiale. România n-a mai învins Bulgaria din 1989, 1-0 la București, gol Gică Popescu. În total, bilanțul este favorabil vecinilor: 19 victorii ei, 7 egaluri, 10 victorii noi.

Ca jucător, Ilian Iliev a fost coleg cu Basarab Panduru la Salgueiros şi cu Marius Şumudică la Maritimo Funchal, “Am amintiri extraordinare legate de români, am jucat alături de Basarab Panduru şi de Marius Şumudică. Am avut de-a face şi cu Gică Hagi, aşa că toate amintirile mele legate de români, de fotbaliştii din România sunt extraordinare. Cu ambii m-am înţeles foarte bine, însă doar cu Panduru am legat o prietenie foarte bună şi ne vedem destul de des”, a mai precizat Ilian Iliev.

LOTUL BULGARIEI PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

PORTARI: Dimitar Mitov (St. Johnston), Svetoslav Vutsov (Slavia), Ivan Dyulgerov (Cerno More)

FUNDAȘI: Zhivko Atanasov (Cerno More), Victor Popov (Cerno More), Ertan Tombak (Slavia), Anton Nedyalkov (Ludogorets), Hristiyan Petrov (CSKA Sofia), Ivan Turitsov (CSKA Sofia), Alex Petkov (Slask Wroclaw), Simeon Petrov (Slask Wroclaw), Valentin Antov (Cremonese), Petko Hristov (Spezia), Angel Lyaskov (Krumovgrad)

MIJLOCAȘI: Serkan Yusein (Krumovgrad), Ilian Iliev (Cerno More), Todor Nedelev (Ludogorets), Marin Petkov (Levski), Georgi Kostadinov (APOEL Nicosia), Iliya Gruev (Leeds), Philip Krastev (Zwolle), Svetoslav Kovachev (Akhmat), Vasil Panayotov (Cerno More)

ATACANȚI: Alexander Kolev (Krumovgrad), Spas Delev (Ludogorets), Lukas Petkov (Greuther Fürth), Kiril Despodov (PAOK Salonic), Georgi Rusev (Zion), Georgi Minchev (AEL Limassol), Martin Minchev (Rizespor), Radoslav Kirilov (CSKA Sofia)