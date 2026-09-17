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Dinamo a fost aproape să înregistreze o nouă plecare importantă prin vânzarea lui Mamoudou Karamoko în străinătate, dar fotbalistul a rămas la club în cele din urmă. Care este clauza secretă pe care jucătorul o are în contractul său cu echipa bucureșteană.

Clauza secretă din contractul lui Karamoko. Când și cum o poate activa Dinamo

Mamadou Karamoko a ajuns la Dinamo în vara anului 2025 și este unul dintre cei mai apreciați jucători ai „câinilor”. Atacantul francez a încântat publicul cu fiecare apariție pe teren, iar contribuțiile sale pentru formația „alb-roșie” au fost extrem de importante până acum. El , însă Dinamo nu l-a cedat.

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Contractul său cu echipa din „Ștefan cel Mare” urmează să expire la finalul sezonului actual, însă Dinamo poate da lovitura. Mai exact, potrivit , înțelegerea dintre cele două părți se va prelungi automat dacă jucătorul bifează, în teren, borna de 50% din totalul minutelor. Astfel, experimentatul fotbalist ar urma să fie legitimat la Dinamo și în stagiunea 2027/2028.

Mamadou Karamoko, despre situația sa la Dinamo

Cel mai recent gol marcat de Mamadou Karamoko pentru Dinamo a fost cel din , din etapa a 7-a. În urma partidei încheiate cu scorul de 1-1, francezul a vorbit despre situația sa la echipa „alb-roșie” și preciza că lucrurile încep să arate din ce în ce mai bine sub comanda lui Nuno Campos. El mai spunea și că .

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„Noi trebuie să înțelegem ce vrea antrenorul de la noi. O să fie din ce în ce mai bine. Momentan sunt aici. Sunt jucătorul lui Dinamo. Nu am în cap să plec. Momentan sunt aici și mă concentrez la campionat”, declara Mamadou Karamoko.

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„E o opțiune de prelungire automată a contractului. Putem să prelungim încă un an. Cu siguranță vom activa opțiunea. E un jucător important, de care avem nevoie. Nu știu dacă-și dorea să plece în Rusia. Noi eram dispuși să-l dăm, dar doar la un anumit preț”, a dezvăluit Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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