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Dinamo nu a pus încă stop la capitolul plecări. „Câinii” îl pot ceda pe Mamoudou Karamoko, căruia i-au stabilit prețul deja. Unde poate ajunge atacantul francez, de fapt.

Dinamo îl poate ceda pe Mamoudou Karamoko în Rusia

Conform , atacantul care are un start de sezon foarte bun a fost propus la două cluburi din prima ligă a Rusiei, iar unul dintre ele este Orenburg. Sursa precizează faptul că Dinamo este dispusă să renunțe la atacantul francez în schimbul sumei de 600.000 de euro. Însă totul trebuie grăbit pentru a fi realizat, întrucât perioada de transferuri din Rusia se închide joi, 10 septembrie 2026, la ora 23:59, ora Moscovei.

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Ildar Akhmetzyanov, antrenorul lui Orenburg, caută să întărească compartimentul ofensiv al echipei sale. El ar urma, dacă mutarea lui Karamomo se realizează, să aibă doi foști dinamoviști sub comanda, după ce Orenburg l-a adus în vara acestui an pentru 750.000 de euro și pe .

Ce a spus Andrei Nicolescu despre Mamoudou Karamoko

Într-o intervenție recentă avută la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a lămurit situația privind o posibilă plecare a lui Mamoudou Karamoko. Președintele lui Dinamo a explicat care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca despărțirea de atacantul francez să se producă. „La momentul ăsta sunt niște discuții, dar, evident, nu e nimic stabilit și jucătorul trebuie să-și exprime opțiunea.

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(n.r. – Șanse mici să trezim cu el plecat pe final de mercato?) La Dinamo, pentru prețul corect cam toată lumea e de vânzare, cu excepția celor pe care i-am transferat acum”, a transmis Andrei Nicolescu în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA. Karamoko a punctat ultima dată în campionat în Ajuns în tabăra „câinilor” în vara anului 2025, el are 9 goluri marcate pentru „alb-roșii”.

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