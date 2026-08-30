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Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a lămurit situația privind o posibilă plecare a lui Mamoudou Karamoko. Președintele lui Dinamo a explicat ce condiții trebuie îndeplinite pentru ca francezul să părăsească echipa în această perioadă de mercato.

Mamoudou Karamoko, discuți pentru plecarea de la Dinamo

Considerat de mulți cel mai bun jucător al lui Dinamo în acest moment, Mamoudou Karamoko va putea pleca în această vară doar dacă vine o ofertă concretă cu un preț acceptat de club. Andrei Nicolescu a mărturisit că la acest moment nu este nimic clar.

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”La momentul ăsta sunt niște discuții, dar, evident, nu e nimic stabilit și jucătorul trebuie să-și exprime opțiunea. Am văzut declarația lui după meciul de ieri (n.r. – 1-1 cu Corvinul), probabil are și el niște discuții pe care nu le știm noi, dar în momentul ăsta nu e nimic concret.

(n.r. – Șanse mici să trezim cu el plecat pe final de mercato?) La Dinamo, pentru prețul corect cam toată lumea e de vânzare, cu excepția celor pe care i-am transferat acum. Îmi e greu să cred că va veni o ofertă pentru ei într-o săptămână, două. Cam ăsta e trendul, însă trebuie să fie ceea ce clubul consideră că e corect ca și preț pentru valoarea lor”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Karamoko a lăsat loc de interpretări

Întrebat după despre o posibilă plecare în viitorul apropiat, Mamoudou Karamoko a explicat că , însă a părut că lasă loc pentru orice eventualitate.

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”Pentru moment sunt aici. Sunt jucătorul lui Dinamo și mă concentrez în campionat. Nu îmi stă capul la plecare. Mă concentrez pe Dinamo pentru că sunt jucătorul lui Dinamo”, a spus atacantul francez.

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