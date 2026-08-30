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Pleacă Mamoudou Karamoko de la Dinamo? Andrei Nicolescu, declarație bombă: ”Are discuții de care noi nu știm”. Exclusiv

Mamoudou Karamoko (27 de ani) a făcut o declarație cu subînțeles după remiza din meciul cu Corvinul. Andrei Nicolescu (50 de ani) a spus clar în ce condiții poate pleca jucătorul.
Traian Terzian
30.08.2026 | 12:45
Pleaca Mamoudou Karamoko de la Dinamo Andrei Nicolescu declaratie bomba Are discutii de care noi nu stim Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cât de aproape este Mamoudou Karamoko de o plecare de la Dinamo în această vară. Sursă foto: colaj Fanatik
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Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a lămurit situația privind o posibilă plecare a lui Mamoudou Karamoko. Președintele lui Dinamo a explicat ce condiții trebuie îndeplinite pentru ca francezul să părăsească echipa în această perioadă de mercato.

Mamoudou Karamoko, discuți pentru plecarea de la Dinamo

Considerat de mulți cel mai bun jucător al lui Dinamo în acest moment, Mamoudou Karamoko va putea pleca în această vară doar dacă vine o ofertă concretă cu un preț acceptat de club. Andrei Nicolescu a mărturisit că la acest moment nu este nimic clar.

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”La momentul ăsta sunt niște discuții, dar, evident, nu e nimic stabilit și jucătorul trebuie să-și exprime opțiunea. Am văzut declarația lui după meciul de ieri (n.r. – 1-1 cu Corvinul), probabil are și el niște discuții pe care nu le știm noi, dar în momentul ăsta nu e nimic concret.

(n.r. – Șanse mici să trezim cu el plecat pe final de mercato?) La Dinamo, pentru prețul corect cam toată lumea e de vânzare, cu excepția celor pe care i-am transferat acum. Îmi e greu să cred că va veni o ofertă pentru ei într-o săptămână, două. Cam ăsta e trendul, însă trebuie să fie ceea ce clubul consideră că e corect ca și preț pentru valoarea lor”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Karamoko a lăsat loc de interpretări

Întrebat după remiza din partida împotriva Corvinului despre o posibilă plecare în viitorul apropiat, Mamoudou Karamoko a explicat că este cu gândul numai la Dinamo, însă a părut că lasă loc pentru orice eventualitate.

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Pentru moment sunt aici. Sunt jucătorul lui Dinamo și mă concentrez în campionat. Nu îmi stă capul la plecare. Mă concentrez pe Dinamo pentru că sunt jucătorul lui Dinamo, a spus atacantul francez.

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Detalii despre posibila plecare a lui Karamoko de la Dinamo

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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