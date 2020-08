Mamoutou N’Diaye a plecat de la Dinamo și a pus tunurile pe Bălănescu: “Pune interesele personale deasupra clubului”

Mamoutou N’Diaye a plecat de la Dinamo în această vară. Mijlocașul a jucat ultimul său meci în tricoul “roș-albilor” pe data de 31 mai 2019 și în total a bifat 18 prezențe în Casa Pariurilor Liga 1.

La plecarea de la Dinamo, N’Diaye l-a făcut praf pe Bogdan Bălănescu, președintele “câinilor” despre care a spus că pune pe primul loc interesele personale și nu pe cele ale clubului și că nu este potrivit pentru un post de conducere.

Mamoutou N’Diaye a explicat, într-o scrisoare, motivele pentru care a plecat de la Dinamo, problemele financiare, dar și de ce nu a mai prins echipa după plecarea lui Mircea Rednic:

“Acum, că sezonul s-a încheiat, sunt capabil să răspund unor întrebări despre relația mea cu Dinamo. În primul rând, vreau să le mulțumesc suporterilor dinamoviști.

Ei au tot respectul meu și ei sunt oamenii care iubesc cu adevărat acest club, iubesc fotbalul și nu s-au oprit nicio clipă din a sprijini echipa, indiferent cât de bună sau de rea a fost situația. Asta am observat în perioada petrecută la club. Au făcut multe lucruri pentru echipă, nu doar emoțional, ci și financiar.

Personal, cred că Bălănescu, care a fost până acum reponsabil de ce se întâmpla la club, nu era omul potrivit pentru această funcție. Spun asta pentru că nu am văzut devotamentul unui lider, nu am văzut să aibă cele mai bune intenții, să fie pe aceeași poziție cu clubul.

“După ce Rednic a plecat de la echipă, clubul a vrut să plec și eu”

O persoană care pune interesele personale deasupra clubului, folosind metode neortodoxe pentru a obține ce dorește, nu e o persoană care ar trebui să ocupe o funcție de conducere. Asta e opinia mea.

E adevărat că am avut multe neînțelegeri cu managamentul, situații în care am fost tratat cu o lipsă totală de respect. E o pagină din trecut pe care vreau să o uit. Mă bucur că vor fi schimbări la club.

Pentru mulți, situația mea a fost un mister. După ce Rednic a plecat de la echipă, clubul a vrut să plec și eu. L-am respectat și încă îl respect pe Rednic, avea planuri interesante cu echipa. Nu am vrut să plec, le-am cerut să îmi plătească cele 5 luni de contract.

“Scopul meu era să mă refac și să intru pe teren. Echipa traversa o perioadă dificilă și voiam să ajut colegii”

Atunci nu aș fi avut nicio problemă. Am fost în Belgia, apoi am revenit să îmi iau bagajele. În acel moment, Dusan Uhrin era antrenor principal și mi-a cerut să rămân și să ajut echipa, să merg în cantonament. Eram într-o formă bună, dar m-am accidentat. Dusan e un antrenor excelent, am avut o relație bună.

Antrenorul nou, după Uhrin, (n.r. Mihalcea) nu a vorbit deloc cu mine. Eram la antrenament cu echipa, lucram suplimentar la o clinică privată, plătind eu totul. Scopul meu era să mă refac și să intru pe teren. Echipa traversa o perioadă dificilă și voiam să ajut colegii.

Nu știu dacă aș fi putut face diferența, dar aș fi dat totul pe teren. Nu am primit nicio șansă. După expirarea contractului, când echipa trecea prin momente și mai dificile, conducerea mi-a cerut să semnez un contract până la finalul sezonului.

Nu am fost de acord, pentru că așteptasem deja prea mult. Nu am resentimente, sunt un profesionist și le doresc mult succes în viitor”, a transmis Mamoutou N’Diaye conform gsp.ro.