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E cutremur în Premier League. în dosarul privind încălcarea regulamentelor financiare. „Cetăţenii” riscă sancţiuni fără precedent, inclusiv retrogradarea din Premier League, dar până atunci este aşteptat recursul.

Manchester City a câştigat la TAS un proces asemănător cu UEFA

Nu este un caz singular. Mai mulţi granzi ai Europei au avut probleme cu . Chiar Manchester City a fost implicată într-un scandal cu UEFA privind încălcări grave ale regulamentului între 2012 şi 2016.

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Verdictul din 2020 a fost nemilos: 30.000.000 de euro amendă şi excludere din competiţiile europene pentru doi ani. Clubul a contestat la TAS verdictul şi a reuşit să reducă amenda la 10.000.000 de euro fără să mai fie exclusă din cupele europene. Motivul era că pentru majoritatea încălcărilor regulamentare fapta s-a prescris.

PSG, AC Milan, Juventus şi Barcelona au avut şi ele probleme

Un alt club foarte bogat, PSG, a avut probleme cu regulile fair play-ului financiar. În 2014, PSG a fost amendată cu 60.000.000 de euro (40.000.000 cu suspendare) şi i s-a impus reducerea lotului pentru Champions League. Motivul a fost contractul de sponsorizare cu autorităţile din Qatar, care a fost supraevaluat.

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În 2022, PSG a suferit o nouă rundă de sancţiuni, parizienii fiind amendaţi cu 65.000.000 de euro (10.000.000 sumă fixă, restul în funcţie de îndeplinirea criteriilor financiare). Motivul l-a reprezentat nerespectarea pragului de rentabilitate al clubului în pandemie.

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AC Milan a fost exclusă un sezon din cupele europene. După preluarea consorţiului chinez din 2017, clubul a cheltuit sume mari pe transferuri şi a încălcat pragul de rentabilitate. Milan a acceptat excluderea pe un sezon din Europa League şi a promis că va restructura bilanţul contabil.

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În 2023, Juventus a fost acuzată de manipularea pieţei şi falsificarea datelor contabile privind transferurile de jucători. UEFA a deschis o anchetă în paralel cu cea a autorităţilor şi a exclus clubul din Conference League pentru un sezon, aplicând şi o amendă de 20.000.000 de euro. În vara acestui an, UEFA a dictat o nouă amendă pentru nereguli financiare: 20.000.000 de euro, dintre care 6.000.000 de euro plătibile imediat.

FC Barcelona a trecut printr-o criză financiară profundă şi a apelat şi la vânzări de active pentru a genera venituri imediate, încălcând reglementările UEFA. În 2023, catalanii au primit o amendă de 500.000 de euro pentru declararea eronată a unor profituri. În vara anului trecut clubul a fost pus sub supraveghere severă de Comisa de Control Financiar a UEFA pentru depăşirea pragurilor privind costurile cu salariile.

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