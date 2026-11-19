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Ianis Hagi (28 de ani) trece printr-o perioadă foarte dificilă a carierei. Aflat în ultimele luni de contract cu Alanyaspor, căpitanul naționalei lui Gică Hagi nu mai prinde atât de multe minute în Turcia, iar Adrian Mutu vede acest transfer imposibil de realizat, în schimb i l-a propus omului de afaceri pe Dennis Man, care se află într-o situație chiar mai complicată decât a lui Ianis.

Dennis Man înapoi la FCSB? Propunere curajoasă a lui Adrian Mutu

Briliantul României este de părere că Ianis Hagi nu va accepta niciodată să vină la FCSB, însă l-a îndemnat pe Gigi Becali să-și mute atenția într-o altă direcție. decât Ianis în Turcia, iar marele plus ar fi acela că extrema dreaptă a mai jucat la FCSB în trecut.

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Totuși, cota sa este una foarte mare pentru SuperLiga României. Dacă Ianis Hagi valorează doar 1,8 milioane de euro în momentul de față, Dennis Man are o valoare de piață de 12 milioane de euro. Chiar și așa, Mutu nu crede că banii pot reprezenta o problemă pentru Gigi Becali: „Nu se va întâmpla niciodată (n.r. transferul lui Ianis Hagi la FCSB). Eu cred că ar trebui să-l ia pe Man. Vorbiți de Ianis, dar Man are mai puține minute și a mai fost (n.r. la FCSB)”, a declarat Adrian Mutu, conform

Provocarea lansată de Adrian Mutu pentru Gigi Becali

După ce l-a îndemnat pe Gigi Becali să încerce să-l transfere pe Dennis Man, aflat într-o situație ingrată la PSV Eindhoven, Adi Mutu a mers chiar și mai departe și i-a propus omului de afaceri să „spargă banca” și să aducă mai mulți internaționali români.

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Pe lângă Man, Mutu a explicat că ar fi o adevărată lovitură ca în spatele lui Drăguș să-l aducă pe Ianis Hagi, iar în partea stângă pe Valentin Mihăilă: „Îi spun lui Gigi, că poate se uită la televizor, îl ia pe Man, îl pune în dreapta, și pe Ianis, în spatele vârfului, cu Drăguș. Și pe Mihăilă, că nici el nu joacă. Face super echipă. N-are Gigi bani?”, a mai spus Adi Mutu.