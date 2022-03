Fanatik confirmat! Dennis Man, Cristian Manea, Denis Alibec și Nicușor Bancu nu sunt în lotul României pentru amicalul cu Grecia. Ce numere vor purta „tricolorii”

Federația Română de Fotbal a anunțat numerele pe care le vor purta „tricolorii” la debutul lui Edi Iordănescu pe banca primei reprezentative. Amicalul cu Grecia este programat vineri, 25 martie, la 20:15, pe Stadionul Ghencea.

Dennis Man, Cristian Manea, Denis Alibec și Nicușor Bancu nu sunt în lot

Patru jucători importanți nu se regăsesc, însă, în lotul României pentru această partidă. Este vorba despre (Parma), Cristian Manea (CFR Cluj), Denis Alibec (Atromitos) și Nicușor Bancu (U Craiova), despre care FANATIK a scris în exclusivitate, zilele trecute, că .

„Parcă e Crucea Roșie aici!”, glumea amar, unul dintre „tricolori”, cu privire la situația critică din cantonamentul echipei naționale. Singura veste bună este că testele Covid- 19 au ieșit negative.

Numerele pe care le vor purta jucătorii:

Florin Niță Andrei Rațiu Alin Toșca Radu Drăgușin Ionuț Nedelcearu Vlad Chiricheș Deian Sorescu Alexandru Cicâldău George Pușcaș Alexandru Maxim Andrei Ivan Marian Aioani Valentin Mihăilă Marius Marin Andrei Burcă Horațiu Moldovan Adrian Rus Răzvan Marin Florin Tănase Alexandru Mitriță Octavian Popescu Mario Camora Mihai Bordeianu

Edi Iordănescu: „Mă interesează mai puțin ce scrie pe spatele lui, contează ce oferă pe teren”

Până acum, jucătorii erau cei care își alegeau numerele cu care evoluau. Întrebat dacă regula va fi menținută și în mandatul său, Edi Iordănescu a explicat că nu acordă o importanță deosebită acestui aspect.

„Pe mine mă interesează mai puțin ce număr are un jucător pe spate. Mă interesează ca atunci când intră pe teren să dea tot ce are mai bun, să încerce să pună în practică ce am discutat și ce am pregătit.

E clar că nu iese mereu, dar faptul că încearcă și dă acele semnale este cel mai important lucru pentru mine. Mă interesează mai puțin ce scrie pe spatele lui, contează ce oferă pe teren.

Indiferent că primește un minut, 20, sau 90 trebuie să dea totul pentru echipă și să înțeleagă că dacă va exista un moment în care nu joacă și echipa performează să fie alături 100%. Dacă nu performează, să încerce să-și aducă contribuția cum poate el, pentru că în orice moment lucrurile se pot inversa și colegul să-i fie în spate”, a declarat selecționerul în cadrul .

Elenii vin la București chiar pe 25 martie, când își sărbătoresc Ziua Națională. Aceasta va fi cea de-a 35-a întâlnire dintre cele două reprezentative, care s-au duelat ultima dată în 2015, tot în Capitala României, într-un meci din preliminariile , încheiat la egalitate, 0-0. Pe banca „tricolorilor” se afla la acea vreme , nimeni altul decât tatăl actualului selecționer.