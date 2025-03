Man și Drăguș, puși la zid după „ruptura” de impresarii Giovanni Becali și Florin Manea: „O mare prostie!”

Ultimele tensiuni dintre fotbaliștii și impresarii din fotbalul românesc au fost comentate de Mitică Dragomir. „Oracolul de la Bălcești” pune la îndoială alegerile făcute de doi titulari de la naționala României.

Mitică Dragomir i-a pus la zid pe Man și Drăguș! Ce spune despre ruptura de impresarii Giovanni Becali și Florin Manea

după transferul vârfului la Trabzonspor. Agentul care se ocupă și de viitorul lui Radu Drăgușin a dezvăluit ce se întâmplă cu internaționalul român la FANATIK SUPERLIGA.

Denis Drăguș ar putea să își schimbe impresarul în următoarea perioadă, la fel ca și Dennis Man. Jucătorul de la , un agent cu relații excelente în fotbalul din „Cizmă”.

Dumitru Dragomir a comentat ultimele detalii care au ieșit la iveală la Profețiile lui DON Mitică. Show-ul poate să fie urmărit doar pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de luni a săptămânii.

„Fotbaliștii ăștia se schimbă, am auzit și că Man l-a schimbat pe Giovanni Becali. E o mare prostie pentru că Giovanni are o influență demențială în Italia. (n.r. – Greșesc Man și Drăguș că renunță ușor la impresari?) Categoric.

Giovanni a dovedit că e tare de tot. Și Manea e impresar dat naibii”, a dat declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui DON Mitică.

Florin Manea va avea o „discuție prietenească” cu Drăguș

Florin Manea urmează să aibă o discuție cu Denis Drăguș după San Marino – România, scor 1-5. Impresarul a dezvăluit că nu a mai vorbit cu internaționalul român din decembrie.

„O să fie o discuție prietenească. Nu are nicio legătură cu interesul lui Gigi Becali, am vorbit niște lucruri, am făcut un plan, dar nu se ține de el. Cred că toate se leagă. Trebuia să facă un pas pe care nu l-a făcut. Tot am așteptat, dar se pare că e cam ocupat.

(n.r. – Știi cumva dacă ați semnat cu alt agent?) Nu, nici nu mă interesează treaba asta. Putea să semneze, că e liber să semneze. Avea niște obligații față de mine și față de el… (n.r. – Dar de când ați mai vorbit?) Din decembrie”, a spus Florin Manea.