Man și Rațiu nu au înțeles nimic! Pasa de senzație a lui Arda Guler la golul Turciei a dat peste cap apărarea lui Lucescu. Video

Turcia a deschis scorul cu România după o greșeală mare în apărarea lui Mircea Lucescu! Cum a marcat Kadioglu: Man și Rațiu, prinși pe picior greșit
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.03.2026 | 20:27
Cum a deschis Turcia scorul cu România. Foto: captură Prima TV
Turcia a deschis scorul în minutul 53 al meciului cu România de la Istanbul, disputat joi seară în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Ferdi Kadioglu, fundașul stânga în vârstă de 26 de ani de la Brighton and Hove Albion, a marcat pentru naționala pregătită de italianul Vincenzo Montella.

Cum a deschis Turcia scorul cu România. Pasă de senzație Arda Guler, Man și Rațiu nu au reușit să intervină

El a fost pus în situație excelentă de a marca, din poziție de 1 la 1 cu Ionuț Radu, de o pasă magică furnizată de Arda Guler, starul lui Real Madrid, cu piciorul stâng, de la mai bine de 30 de metri de poartă, ușor lateral dreapta. Guler s-a sincronizat perfect cu Kadioglu. Acesta din urmă a țâșnit în sprint de lângă Dennis Man, iar jucătorul de la PSV Eindhoven nu a găsit resursele necesare pentru a se ține după adversarul său.

Ajuns în careu, fotbalistul turc a intrat excelent printr-o breșă creată pe linia de 16 metri, poziție centrală, între Andrei Rațiu și Radu Drăgușin. Fundașul dreapta de la Rayo Vallecano a strâns extrem de târziu, iar Man s-a repliat foarte greoi. Astfel, cei doi i-au permis lui Kadioglu să preia și să marcheze cu o execuție simplă cu piciorul drept, fără șanse de intervenție pentru Radu. (AICI VIDEO)

Ce a făcut Mircea Lucescu imediat după golul marcat de Turcia

La destul de scurt timp după reușita lui Ferdi Kadioglu, mai exact în minutul 66, selecționerul României a decis să facă prima schimbare din această partidă. El l-a scos de pe teren pe Răzvan Marin, iar în locul său l-a introdus pe Florin Tănase, bineînțeles pentru a adăuga un plus de fantezie ofensivă, în contextul în care după golul primit „tricolorii” au avut nevoie să forțeze egalarea.

Ulterior, în minutul 71, „Il Luce” a efectuat și a doua modificare, Nicolae Stanciu în locul lui Ianis Hagi, cel care a intrat pe teren cu banderola de căpitan la acest meci de la Istanbul. În minutul 78, a mutat și Vincenzo Montella pentru prima dată în acest meci. Atunci, Kokcu de la Beșiktaș a intrat, în aplauzele fanilor aflați pe stadionul echipei sale, în locul lui Bariș Yilmaz de la rivala Galatasaray.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
