Man trage un semnal de alarmă după victoria cu Hermannstadt: „Să nu mai facem greșeala asta”

FCSB a facut spectacol în ultimul meci al etapei a opta din Liga 1. Echipa lui Toni Petrea a învins-o cu scorul de 5-0 pe FC Hermannstadt.

A fost a cincea victorie a roș-albaștrilor în șase confruntări directe cu Hermannstadt.

Cristea, Man, Buș, Moruțan și Florin Tănase au marcat cele cinci goluri prin care FCSB a obținut a șasea victorie a sezonului

FCSB nu a mai cucerit campionatul din 2015, atunci când echipa era antrenată de Constantin Gâlcă. Roș-albaștrii sunt în formă bună în acest început de sezon, mai ales în atac. Echipa lui Petrea are cea mai bună ofensivă din Liga 1, 22 de goluri marcate.

În plus Man și Tănase sunt pe primele două locuri în clasamentul golgheterilor, cu șapte, respectiv șase reușite.

„Mă bucur că am avut reuşite şi în această seară, că echipa a câştigat, aveam nevoie de cele trei puncte. Suntem la trei puncte faţă de lider, atmosfera e foarte bună şi ne bucurăm.

La fiecare meci încercăm să luăm adversarii foarte tare de la început, ne bucurăm că în această seară ne-a reuşit acest lucru. Ne-am mobilizat, ştiam că întâlnim o echipă puternică dacă îi lăsăm să joace, dar am înscris foarte repede şi cred că ne-am făcut meciul mai uşor.

Coman ne lipseşte, e un jucător foarte important, îl aşteptăm alături de noi, din câte am înţeles e pe punctul de a reveni curând. Ne dorim să vină cât mai repede pentru că avem nevoie de el.

E devreme încă, important e să câştigăm meci de meci, să luăm cele trei puncte. În fiecare an am făcut greşeala asta şi ne-am încurcat la începutul sezonului. Am pierdut puncte cu echipe mai mici şi ne-a costat. Încercăm să nu mai facem această greşeală”, a declarat Dennis Man după meciul cu Hermannstadt.

FCSB și-a găsit fundaș cu simț al porții. Cu Hermannstadt, Iulian Cristea a marcat deja al doilea său gol din acest sezon, după cel reușit în victoria cu Dinamo, scor 3-2: „A fost o idee de moment, am făcut preluare și am avut o execuție superbă. Mă bucur că am început bine, am marcat repede și totul a fost în favoarea noastră.

A fost o execuție de moment, mă bucur că am marcat. Noi muncim la antrenamente, muncim să ne iasă jocul, lucrăm fazele fixe, facem orice să începem meciul bine. Nu contează cine marchează. Important e să câștigăm și să ne îndeplinim obiectivul.Ne bucurăm de acest rezultat. Ne-am făcut jocul propus, posesie, pressing avansat, goluri multe, de toate”, a declarat Cristea după FCSB – Hermannstadt, scor 5-0.

Roș-albaștrii nu se gândesc încă la titlu. Echipa lui Petrea e pe locul 2, la trei puncte în spatele Craiovei: „Campionatul e lung. Luăm fiecare meci în parte să îl câștigăm. Campionatul e lung și nu se știe”, a adăugat fundașul lui FCSB.