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Moartea lui Constantin Dinu Cojocaru, care a fost antrenorul echipei naționale U20 de handbal feminin a României la succesul uriaș de la Campionatul Mondial din 1995, a venit la câteva zile după ce suferise un infarct.

Marele antrenor de handbal Constantin Dinu Cojocaru a murit la 81 de ani

Legendarul tehnician a trecut în neființă joi, 24 septembrie, iar tragicul anunț a fost făcut de Federația Română de Handbal. Lui Constantin Dinu Cojocaru i-au fost recunoscute meritele pentru medalia de aur de la Mondialul de tineret din Brazilia, dar și pentru formarea unei generații de excepție.

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”Federația Română de Handbal deplânge trecerea în neființă a antrenorului Constantin Cojocaru, unul dintre oamenii care au contribuit la formarea unei generații de referință a handbalului feminin românesc.

În 1995, în calitate de antrenor principal, alături de Ioan Băban, a condus naționala feminină de tineret a României către titlul mondial, cucerit la Aracaju, în Brazilia, după victoria cu 28-24 în finala cu Danemarca.

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Din acea generație au făcut parte jucătoare care aveau să devină nume importante ale echipei naționale de senioare și ale handbalului românesc. Federația Română de Handbal transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a FRH.

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Steluța Luca, devastată de decesul antrenorului

Componentă a acelei echipe U20 care s-a întors cu medaliile de aur de la Campionatul Mondial din Brazilia, Steluța Lazăr Luca a vorbit la superlativ despre antrenorul Constantin Dinu Cojocaru.

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”Avea ceva probleme de sănătate. Am înțeles că vineri ar fi făcut un infarct, a venit la Spitalul Elias. Gabi Artene (n.r. – fostă handbalistă) a primit mesaj de la soția lui, așa am aflat. Acum erau la spital, ca să poată să-l ia acasă.

A fost un super antrenor cât timp am lucrat cu dânsul. Pe lângă faptul că a fost un antrenor foarte, foarte bun, a fost un om extraordinar. Ne era antrenor, prieten, tot ce vreți. Libertatea pe care a avut-o generația noastră nu cred că a avut-o vreo națională la nivel de junioare. Și noi am fost un colectiv foarte, foarte frumos, a avut cu cine să lucreze. De asta au și venit rezultatele.

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Nu am învățat doar handbal de la el. În primul și în primul rând, am învățat să fim oameni. Nu doar generația mea, ci și generațiile care au lucrat cu el fie la Galați, fie la Oltchim, fie la Cluj… Când dau timpul înapoi, realizez că prin mâna dânsului au trecut foarte multe jucătoare de handbal. Foarte multe dintre ele au moștenit latura aceasta de a fi profesor-antrenor.

Din ce am înțeles, se pare că va fi înmormântat la Runcu, în Dâmbovița. De acolo era dânsul. Noi avem grupul nostru de Brazilia, unde suntem toate fetele. Vrem să facem în așa fel încât să ajungem, chiar dacă nu o să putem fi toate acolo, fiind împrăștiate.

Are câțiva ani de când tot trage cu probleme de sănătate. Știu că avea și niște stent-uri. Dar niciodată nu s-a văitat, era pozitiv tot timpul. Am vorbit cu dânsul la telefon acum un an sau doi”, a declarat Steluța Luca, pentru .

Cariera impresionantă a lui Constantin Dinu Cojocaru

Constantin Dinu Cojocaru și-a început cariera de antrenor la CSȘ Galați și apoi a pregătit formația Oțelul Galați. După Revoluție, el a condus timp de cinci ani pe Oltchim Râmnicu Vâlcea, trei ani U Cluj, șapte ani a fost plecat în Italia, iar punctul final a fost la Remin Deva.

În 1995, alături de Ioan Băban, a cucerit titlul mondial cu naționala feminină de tineret a României, iar ulterior a primit titlul de Antrenor Emerit. Din echipa care a triumfat în Brazilia făcea parte printre altele Ildiko Kerekes Barbu, Alina Dobrin, Steluța Lazăr Luca, Narcisa Lecușanu, Simona Țuțuianu Gogîrlă și Carmen Amariei.

Pierderi uriașe pentru handbalul românesc

Anul 2026 este unul negru pentru handbalul românesc care a mai pierdut două nume mari. În luna mai, fostul jucător și antrenor Ion Gherhard, care a câștigat Supercupa Europei în 1984 și Cupa IHF în 1989 alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea, .

Doar trei luni mai târziu . Un portar de legendă pentru HC Minaur Baia Mare, el a făcut parte din echipa care a câștigat de două ori Cupa IHF (1985 și 1988).