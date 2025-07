Mâna dreaptă a lui Adrian Mititelu a plecat de la FCU Craiova: „Ăsta a fost motivul!”

FCU Craiova trece printr-o perioadă plină de incertitudine, mai ales după ce Deși , patronul oltenilor a fost părăsit de unul dintre cei mai importanți membrii din staff.

Cine a plecat de la FCU Craiova înaintea startului de sezon

FCU Craiova a pierdut mai mulți jucători importanți în această vară, iar situația clubului nu arată cel mai bine în prezent. O nouă plecare, de data aceasta din rândul staff-ului, s-a produs la clubul din Bănie.

Mai exact, Valentin David, cel care a fost antrenorul principal al echipei în ultimul sezon și a îndeplinit mai multe funcții în cadrul clubului, a anunțat motivul pentru care a ales să părăsească proiectul lui Adrian Mititelu.

„Da, am plecat acum trei zile. Am plecat eu, de bună voie. Oricum, contractul expirase cu o lună înainte. Am nevoie de odihnă, atât. Am îmbătrânit și trebuie să iau o pauză.

Eu mai sunt antrenor la un centru de copii și juniori la Consiliul Județean și mă relaxez la copii. Prefer să rămân la copii și să petrec ultimii ani pe lângă ei. Nu știu ce va fi pe viitor. Am preferat să vin acasă (n.r. în Caracalul natal), să mă odihnesc, să stau lângă familie, să am și eu weekenduri libere.

„Cam ăsta a fost motivul pentru care nu am mai continuat”

N-am mai avut weekenduri libere, adică de vineri până duminică, de vreo 25 de ani! Voi sta mai mult cu familia mea. Știți că, în urmă cu vreo 21 de ani, am suferit un transplant renal și vreau să am grijă de mine mai mult decât de fotbal.

Cam ăsta a fost motivul pentru care nu am mai continuat, sănătatea e prioritară pentru mine, indiferent ce se întâmplă. Faptul că lucrez la copii mă ajută să mă mai detensionez”, a spus Valentin David pentru

În cele 15 meciuri oficiale din Liga 2 în care a condus echipa sezonul trecut, Valentin David a avut o medie de 1,27 de puncte. Bilanțul său este de 6 victorii, o remiză și 8 eșecuri.