„Mâna dreaptă” a lui Dan Șucu, pe lista lui Juventus! „La asta mă gândesc”

ADVERTISEMENT

Directorul sportiv al clubului Genoa, Marco Ottolini, se numără printre cei mai importanți colaboratori ai lui Dan Șucu de la gruparea din Serie A. Oficialul „grifonilor” se află pe lista celor de la Juventus pentru postul de director sportiv, iar acesta a comentat posibilitatea de a reveni la gruparea torineză, unde a mai activat între 2018 și 2022.

„Mâna dreaptă” a lui Dan Șucu a vorbit despre interesul lui Juventus

Marco Ottolini a declarat că nu a fost contactat pentru moment de cei din conducerea lui Juventus. „Nu am primit niciun apel. Am alte lucruri la care trebuie să mă gândesc. Sunt concentrat pe ceea ce am de făcut aici, la Genoa”, a afirmat italianul, conform .

ADVERTISEMENT

Ottolini a activat la Juventus timp de patru ani, între 2018 și 2022. Mai întâi, acesta a lucrat ca scouter, timp de trei ani, iar spre finalul perioadei petrecute la gruparea din Torino a fost responsabil pentru jucătorii împrumutați de club. Apoi, italianul a devenit director sportiv la Genoa, post pe care îl ocupă și în prezent.

Ce a declarat directorul sportiv al lui Genoa despre viitorul lui Patrick Vieira

Genoa traversează un moment foarte dificil în acest start de sezon. nu are nicio victorie în primele 7 etape din Serie A și ocupă momentan penultimul loc. Marco Ottolini a analizat situația în care se află echipa. „Dacă ne luptăm pentru salvarea de la retrogradare? Este o realitate, acesta e obiectivul tuturor. Avem uneltele necesare pentru a-l îndeplini.

ADVERTISEMENT

Unii oameni văd lucrurile într-o lumină negativă acum, dar avem datoria să rămânem cu capul limpede și să ne amintim că mai sunt 31 de meciuri. Avem o structură și o identitate, e o echipă care poate evolua în mai multe sisteme de joc. Trebuie să găsim un echilibru. Suntem într-o armonie totală cu Vieira”, a spus directorul sportiv al lui Genoa.

ADVERTISEMENT

Ce mutări pregătește Genoa lui Dan Șucu

Dacă echipa nu își va reveni până în iarnă, Dan Șucu și colaboratorii săi vor fi nevoiți să fie foarte activi în perioada de transferuri. Marco Ottolini a subliniat însă faptul că evoluțiile echipei au fost mai bune decât rezultatele înregistrate în acest sezon. În etapa precedentă de campionat, .

„Dacă trebuie ajustat ceva în ianuarie, vom face ce trebuie. Suntem motivați să ieșim din această situație, căutăm soluțiile potrivite alături de antrenor pentru a obține rezultate mai bune. Nu evoluțiile au fost problema, după cum arată datele pe care le avem la dispoziție. Analizăm atunci când lucrurile merg bine, dar și atunci când nu se întâmplă asta. Amărăciunea și frustrarea fac parte din joc, cum s-a întâmplat duminică, cu acel penalty ratat”, a afirmat oficialul clubului patronat de Dan Șucu.