Mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, gest neașteptat chiar înaintea discuțiilor pentru pace. Ce scria pe hanoracul purtat de Serghei Lavrov. Video

Serghei Lavrov, mâna dreaptă a lui Vladimir Putin, a făcut un gest controversat chiar înainte de summitul istoric dintre președintele rus și Donald Trump.
Mădălina Cristea
15.08.2025 | 13:20
Ce gest sfidător a făcut Serghei Lavrov chiar înaintea negocierilor de pace dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Sursa foto: Colaj Fanatik, CNN

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit în Alaska cu câteva ore înainte de marea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Deși este vorba despre o întâlnire în care cei doi lideri vor discuta despre pacea în Ucraina, mâna dreaptă a lui Vladimir Putin a făcut un gest controversat.

Serghei Lavrov, gest controversat înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump

Mai exact, Serghei Lavrov a sosit în Alaska purtând un hanorac pe care era inscripționat textul „URSS”, chiar înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Filmarea cu el a devenit rapid virală, iar internauții l-au acuzat pe ministrul rus că sfidează pur și simplu dorințele de încetare a războiului.

Lavrov a ajuns în Anchorage cu doar câteva ore înaintea întâlnirii, îmbrăcat cu hanoracul inscripționat „CCCP”, acronimul rusesc pentru Uniunea Sovietică. Alegerea vestimentară nu a trecut neobservată și a fost comentată intens pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, oficialul rus a declarat recent că Moscova își dorește să continue un dialog constructiv cu Washingtonul. El a subliniat că există o poziție clară în acest sens, menționând că are argumente pe care le va prezenta în cadrul discuțiilor bilaterale. Summitul Trump–Putin, programat vineri seară, are ca temă principală pacea în Ucraina. Este prima întâlnire directă dintre cei doi lideri după o pauză de șase ani, într-un context geopolitic extrem de tensionat.

Donald Trump, mesaj clar despre Vladimir Putin: „Nu se pune cu mine”

Cei doi președinți urmează să sosească la Anchorage în jurul orei 21:00 (ora României). Prima discuție față în față este stabilită pentru ora 22:00, fiind urmată de o sesiune de negocieri și un prânz de lucru. Întâlnirea se va încheia cu o conferință de presă comună, programată după miezul nopții, moment în care vor fi prezentate concluziile și eventualele acorduri.

Donald Trump a transmis joi, 14 august 2025, un mesaj direct înaintea întâlnirii istorice cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a subliniat că scopul său principal este să îl aducă pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor pentru pacea din Ucraina.

„Dacă nu eram eu preşedinte, (Putin) ar fi vrut să ia toată Ucraina. Dar sunt preşedinte şi nu se va pune cu mine. Voi şti din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va fi o reuniune bună sau o reuniune proastă”, a spus Trump jurnaliștilor americani.

De asemenea, Donald Trump a spus că este posibil să fie nevoie de câteva compromisuri privind frontierele și teritoriile, sugerând că va fi nevoie de un „give and take” între ambele țări.

„Nu vreau să folosesc termenul «să-şi împartă lucrurile», dar, într-un fel, acesta nu este un termen rău. Sa va da şi se va lua în ceea ce priveşte frontierele, teritoriile. Ne gândim la trei locuri diferite şi la posibilitatea, pentru că ar fi de departe cel mai uşor, să rămânem în Alaska într-un viitor summit tripartit”, a mai precizat președintele american.

