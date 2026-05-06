Managementul de milioane. Cât costă ”creierele” care decid soarta gazelor din Neptun Deep. Salariile amețitoare ale oamenilor de care depinde securitatea energetică a României

Exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră în cadrul proiectului Neptun Deep a intrat la începutul acestei luni într-o nouă fază. OMV Petrom și Romgaz, cele două companii implicate în acest proiect, au anunțat luni, 4 mai, începerea lucrărilor la conducta de 160 de kilometri lungime care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărm. Statul român este implicat în acest proiect prin Romgaz, unde deține 70% din acțiuni, dar și prin OMV Petrom, unde deține însă doar un pachet minoritar, de 20%.

Investițiile majore de la Neptun Deep, confirmate de Romgaz

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, compania care conduce efectiv operațiunile tehnice offshore, la evenimentul care a marcat începerea lucrărilor de instalare a conductei de 160 kilometri prin care gazele extrase din Marea Neagră vor fi aduse la țărm.

FANATIK a scris recent despre faptul că datele financiare ale Romgaz pentru anul 2025 arată cum . Suma pentru investițiile de la Marea Neagră se ridică la aproape 800 de milioane euro, sumă cu care Romgaz a decis să majoreze capitalul social al companiei Romgaz Black Sea, subsidiara prin care Romgaz participă la proiectul Neptun Deep al cărui sediu social se află în Bahamas.

La finele lunii mai, într-o nouă întrunire AGA, acționarii Romgaz urmează să aprobe bugetul companiei pentru anul în curs dar și al subsidiarelor, prin care se numără și Romgaz Black Sea. Conform documentelor companiei, în anul în curs investițiile în cadrul proiectului Neptun Deep, pe care le va face doar Romgaz, se vor ridica la 3,98 miliarde lei (adică fix în jurul valorii de 800 milioane euro).

Primele gaze extrase din Marea Neagră ar trebui să intre în sistemul de distribuție abia în 2027, iar acest lucru se vede și în bugetul companiei Romgaz Black Sea. Veniturile estimate pentru anul 2026 sunt de doar 460.000 lei, din care 360.000 lei venituri din exploatare. În mod evident nu vorbim de venituri din vânzarea de gaze naturale, fiind vorba, cel mai probabil, de venituri din activități auxiliare, cum ar fi re-facturări de servicii, chirii, vânzări de active scoase din uz sau alte operațiuni administrative minore legate de prezența companiei în perimetru.

Cheltuielile totale ale companiei, fără sumele alocate pentru investiții, se ridică la 77 milioane lei, din care cheltuielile de personal reprezintă 8,3 milioane. Asta înseamnă că la finalul anului compania ar trebui să înregistreze o pierdere de 76,7 milioane lei.

Buget uriaș pentru conducerea Romgaz

În total, Romgaz vrea să facă investiții de 6,3 miliarde lei, aproape 1,3 miliarde euro, cu cea mai mare parte din această sumă destinată exploatării din Marea Neagră (cele 797 milioane euro). „În bugetul de venituri şi cheltuieli individual al societății mamă pentru anul 2026, cheltuielile cu investițiile programate sunt în cuantum de 5.950.293 mii lei (inclusiv rambursările de credite), iar sursele de finantare a investițiilor sunt în sumă de 6.051.069 mii lei compuse din surse proprii (6.022.882 mii lei) și Programul Național de Investiții (28.187 mii lei)”, se arată în proiectul de buget ce va fi supus aprobării în ședința AGA de la finalul lunii.

Spre comparație, cheltuielile cu personalul în întreg grupul Romgaz se vor ridica la 1,3 miliarde lei (o sumă de cinci ori mai mică decât suma alocată pentru investiții). Cea mai mare parte din această sumă este destinată angajaților companiei mamă, 1,24 miliarde, la care se adaugă alte 100 de milioane pentru angajații Depogaz și doar 8,3 milioane lei pentru angajații Romgaz Black Sea.

Din această sumă, pentru indemnizațiile conducerii au fost alocați 16,56 milioane lei. Sunt bani destinați pentru conducerea companiei mamă (Romgaz) și a celor trei subsidiare: Depogaz, Black Sea și Romgaz Trading (companie ce operează în Republica Moldova). Suma este uriașă, și a fost depășită doar de Hidroelectrica în anul 2025, an în care .

Compania mamă Romgaz SA are alocat pentru indemnizațiile conducerii suma de 10,19 milioane lei, o sumă apropiată de bugetul similar alocat de cei de la Hidroelectrica, care a alocat 10,3 milioane (ceea ce indică un efect al plafonărilor impuse de reformele Guvernului Bolojan, care a plafonat atât indemnizațiile șefilor companiilor de sat, dar și indemnizațiile variabile).

Asta înseamnă că pentru indemnizațiile conducerilor celor două societăți Depogaz și Romgaz Black Sea au fost alocați aproape 6,5 milioane lei.

Câți bani a câștigat șeful Romgaz în 2025

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a încasat anul trecut aproape două milioane de lei. Mai exact, este vorba de 1,79 milioane lei net, adică bani luați în mână, de șeful Romgaz. Suma este compusă dintr-o indemnizație fixă de 597.000 lei, la care s-a adăugat o indemnizație variabilă, acordată pentru îndeplinirea țintelor economice, în valoare de 1,2 milioane lei. Aceeași sumă a încasat și directorul adjunct, iar directorul economic a primit doar 824.000 lei.

Suma încasată de șeful Romgaz reprezintă una dintre cele mai mari indemnizații plătite de companiile de stat. Acesta a fost depășit doar de șeful Hidroelectrica și șeful Nuclearelectrica, ambii încasând sume de peste două milioane de lei în anul 2025.

Bonusuri uriașe și pentru angajații Romgaz

Grupul Romgaz estimează venituri de 7,9 miliarde lei în anul 2026. Spre comparație, Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat, estimează venituri totale de 11,9 miliarde, cu un profit net de 4,3 miliarde, adică aproape dublu față de profitul estimat al Romgaz (2,2 miliarde).

În ceea ce privește bonusurile pentru angajați, raportul este însă invers. Dacă Hidroelectrica, care în aceste zile a fost criticată de către premierul Bolojan pentru bonusurile uriașe acordate angajaților, a avut un buget de 68 milioane lei în 2025, Grupul Romgaz a alocat suma de 135,7 milioane. Vorbim de o sumă dublă, însă Romgaz are și mult mai mulți angajați: aproape 6.000 față de doar 3.600 la Hidroelectrica.

Strict, compania mamă Romgaz are alocat în bugetul pentru 2026 124,6 milioane lei pentru bonusurile destinate angajaților, ceea ce înseamnă că 11 milioane lei vor merge către angajații Depogaz și Romgaz Black Sea Limited. Acest lucru se întâmplă după ce cheltuielile cu salariile au crescut cu 8,5% față de anul 2025.

Aceste sume sunt alocate în condițiile în care estimările pentru profitul companiei merg în jos. Vorbim strict de compania principală, Romgaz, care estimează un profit net de 1,87 miliarde lei pentru anul în curs, în scădere semnificativă de la 3,13 miliarde în 2025. Estimările, oricât de orientative sunt ele în acest moment, pentru anii 2027 și 2028 merg și ele, surprinzător, tot în jos: la 1,7 și 1,5 miliarde lei.

Pe de altă parte, cheltuielile companiei sunt estimate să crească spectaculos, de la 4,7 miliarde în 2025 la 9,4 miliarde atât în 2027, cât și în 2028. Acest lucru sugerează costuri operaționale și de finanțare (dobânzi la creditele pentru Neptun Deep) care vor pune presiune pe cash-flow-ul companiei până la prima producție de gaze din 2027.