Managera Spitalului de Arși din București, despre decizia Primăriei Sectorului 1: “Primăria Generală habar nu avea”

Lidia Constantinescu, managera Spitalului de Arși și sefa organizației de femei PNL București, a fost invitată joi să discute în direct la Antena 3 hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 de a tăia finanțarea pentru spitale, declarând: “Primăria Generală a Municipiului București nu știa despre această hotărâre”.

Primarul General al Capitalei a afirmat în urmă cu puțin timp că este de acord cu preluarea administrării Spitalului de Arși din Sectorul 1 cu condiția ca primăria de sector să continue alocarea fondurilor necesare.

Decizia vine la doar puțin timp după ce a început o adevărată controversă legată de situația deșeurilor menajere din Sectorul 1, primarul Clotilde Armand declarând că nu mai dorește să plătească factura către Romprest.

Managera Spitalului de Arși: “Primăria Generală nu știa nimic despre această hotărâre”

“Se pare că Primăria Generală și Ministerul Sănătății au fost luați prin surprindere de acest proiect al Primăriei Sectorului 1, nicidecum Primăria Generală nu și-a dat acordul și nici nu ar fi putut să o facă, că nu erau îndreptățiți să o facă.

Ar fi trebuit să existe o hotărâre a Consiliului General al Primăriei București și să existe o hotărâre de guvern, pentru că știm foarte bine că așa se fac lucrurile.

Eu vreau să vă spun că văd lucrurile puțin diferit. Prin hotărârea votată ieri, și vreau să vă spun că am urmărit online toată ședința, eu am înțeles că conform legii 99 pe 2004 aceste terenuri în care ne desfășurăm activitatea vor fi trecute în proprietatea noastră.

În articolul 2 al legii se spune că atribuțiile primarului constau în a asigura sumele necesare pentru cheltuieli de întreținere și reparații unități sanitare publice.

Eu cred că există în continuare posiblitatea să finanțeze aceste unități, chiar dacă ele nu mai sunt în proprietatea primăriei.

Nu am fost invitată la nicio discuție cu doamna primar Clotilde Armand, eu am încercat să vorbesc cu dânsa imediat după instalarea dumneaei, am depus un memoriu la primărie și la direcția care se ocupa de administrarea unităților școlare și spitalelor.

M-a contactat la vreo două săptămâni dumneaei, am expus situația spitalului care nu este una foarte bună din păcate, a zis că va vedea ce se poate face.

M-a sunat a doua zi, mi-a zis să retrimit o cerere de finanțare către direcția de administrarea a spitalelor, iar aceasta nu s-a finalizat nicicum, nu am primit niciun fel de finanțare din partea Consiliului Local al Sectorului 1″, a declarat Lidia Constantinescu la Antena 3.

Lidia Constantinescu: “Am avut o întâlnire cu viceprimarii Capitalei și Minsitrul Sănătății și sper că se va găsi o soluție”

“Nu vorbim numai de secția ATI, vorbim de secția de arși, laborator, unde îmi plouă acolo unde pacientul ar trebui să stea în pat, am avut noroc că nu am avut ploi.

Nu știu cum este posibil ca doamna Armand să nu vorbească cu mine, nu am pretenția să o facă doar pentru că sunt membru al PNL. Sunt un om care a realizat destul de mult și vreau să fac lucrurile să funcționeze.

Astăzi am avut întâlnire cu domnul Voiculescu și cu cei doi viceprimari ai capitalei, cei din urmă mi-au spus că se va face un grup de lucru pentru a se găsi o soluție juridică și care să permită finanțarea ori de căte primărie, ori de către minister.

Mi s-a spus și că vom fi invitați cei patru manageri de spitale despre care se face vorbire în hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1″, a adăugat managera Spitalului de Arși.